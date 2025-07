SPD-Politiker wird bei Markus Lanz deutlich – „Sowas darf nicht vorkommen“

Am Mittwochabend (9. Juli) lädt Markus Lanz in seiner gleichnamigen ZDF-Talkshow wieder zur Diskussion ein. Die Gäste in dieser Folge: Alexander Schweitzer (Ministerpräsident Rheinland-Pfalz), Julia Löhr (Journalistin), Kolja Saß (FDP), Ahmad Mansour (Islamismus-Experte).

Die Runde spricht unter anderem über den Fall aus der Schweiz, wo Ausländer der Zutritt in ein Freibad verwehrt wurde. Dabei wird neben dem Islamismus-Experte Ahmad Mansour auch SPD-Politiker Alexander Schweitzer ziemlich deutlich.

Hitzige Diskussion bei Markus Lanz

Die Runde diskutierte an diesem Abend unter anderem darüber, warum junge Männer – vor allem aus muslimischen Gruppen – bei Demos ihre Handys zücken und Polizisten filmen. Auch sexuelle Übergriffe auf Frauen und Mädchen werden zum Thema. Ahmad Mansour erklärt, wie seine Sicht auf die Dinge ist.

„Wir haben ein Problem mit einer Gruppe von Menschen, die so patriarchalisch großgezogen sind, ihre Sexualität so tabuisiert haben, dass sie nicht mal gelernt haben, mit dem anderen Geschlecht umzugehen. Die dann nach Deutschland kommen und deutsche Frauen als verfügbar sehen“, so Islamismus-Experte. SPD-Politiker Alexander Schweitzer sieht das ähnlich.

SPD-Politiker macht bei Markus Lanz klare Ansage

Zum Thema sexuelle Übergriffe in Schwimmbädern sagt der Politiker deutlich: „Sowas darf nicht vorkommen, und wenn es vorkommt, darf es kein zweites Mal vorkommen. Wir werden alle, die ins Schwimmbad gehen oder ein Schwimmbad betreiben, dabei unterstützen, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt.“

Weiter noch: „Dann geht man eben mit besonders starken Präventivmaßnahmen rein, man geht mit Repression rein, man nimmt jede Anzeige auf, man sorgt dafür, dass diese Anzeigen verfolgt werden. So etwas darf nicht folgenlos bleiben, auch was den Aufenthaltsstatus angeht.“

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.