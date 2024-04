Markus Lanz verliert nach Debatte um Ausländerkriminalität die Geduld – „Ernsthaft?!“

In der Sendung vom Mittwochabend (10. April) wurde es ganz schön hitzig in der Talkshow von Markus Lanz. Der Moderator diskutierte mit seinen Gästen unter anderem das Thema Ausländerkriminalität und setzte sich in diesem Zusammenhang vorrangig mit Kriminologin Nicole Bögelein und Extremismusforscher Ahmad Mansour auseinander.

Bei der Debatte scheiden sich die Geister im ZDF-Studio deutlich. Am Ende ist es vor allem die Argumentation von Nicole Bögelein, die Markus Lanz stellenweise auf die Palme bringt – und das lässt der Moderator der Talkshow sie auch deutlich spüren.

Markus Lanz entsetzt über Argumente der Kriminologin

Als es in der Runde um das Thema Ausländerkriminalität geht, wird es lauter im Studio von Markus Lanz. Eine Behauptung von Kriminologin Nicole Bögelein ist der Auslöser: „Wenn Sie eine Straftat beobachten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie anzeigen, sehr viel höher, wenn ihr Gegenüber als nicht deutsch oder als fremd wahrgenommen wird, als wenn er als deutsch wahrgenommen wird.“

Eine Aussage, die Markus Lanz fassungslos macht. „Ernsthaft? Ich teile Menschen nicht ein in die Frage, wie sie aussehen und woher sie kommen!“, entgegnet er. Doch Bögelein bleibt bei ihrer Argumentation und sagt: „Tatsächlich ist das ein sozial-psychologischer Effekt, der passiert. Wir teilen Menschen sehr schnell ein.“ Da reißt dem ZDF-Moderator endgültig der Geduldsfaden.

Markus Lanz: „Ich bitte Sie!“

„Frau Bögelein, bitte. Wenn mir jemand mein Portemonnaie oder mein Telefon klaut, ist mir vollkommen Wurst, wer das ist. Wenn der das macht, zeige ich den an. Ich bitte Sie!“, sagt Markus Lanz entsetzt. Seine Gesprächspartnerin antwortet trocken: „Studien zeigen uns das Gegenteil.“ Eine hitzige Diskussion, die dem Moderator wohl noch etwas länger im Gedächtnis bleiben dürfte.

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.