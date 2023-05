ARD-Star lästert über Krönung von König Charles III.: „Wow, jetzt übertreibt er’s“

Es war DAS Jahrhundertereignis. Am Samstag (6. Mai 2023) bekam König Charles III. nach vielen Jahrzehnten des Wartens endlich seine Krone. Es war ein Ereignis, das Menschen auf der ganzen Welt verfolgten, von unzähligen Sendestationen übertragen wurde, über das Menschen überall sprachen. Einer von ihnen: ARD-Star Oliver Kalkofe.

Der Satiriker, der für die ARD zusammen mit „Heute Show“-Anchorman Oliver Welke den Podcast „Kalk und Welk – die fabelhaften Boomer Boys“ spricht, ließ es sich nehmen, via Twitter seinen ganz eigenen, satirischen Blick auf die Krönung von König Charles III. zu werfen.

ARD-Star Oliver Kalkofe witzelt über die Krönung

„Am lustigsten finde ich, dass immer wieder betont wird, dies sei die ABGEKÜRZTE Version der Krönung… Wie lange geht dann bitte der Directors Cut? Eine Woche? Und hat man etwa alle spannenden Szenen herausgeschnitten?“, lästert der 57-Jährige da. Oder: „War kurz eingenickt… hab ich was verpasst? Jetzt sitzt da plötzlich so ne Frau mit Krone… hat Charles schon gekündigt?“ „Wow, Charles trägt nun einen güldenen Hotel-Bademantel und wurde gesalbt mit Olivenöl aus Jerusalem, aus einer goldenen Flasche auf einen Silberlöffel gegossen. Und jetzt kriegt er Geschenke (gebrauchte Sporen, altes Schwert, Pralinen, etc.)“, hieß es gar in einem anderen Tweet.

Auch an Vergleichen ließ es Oliver Kalkofe nicht mangeln. „Ist nett gemacht, gutes Production Design, aber GAME OF THRONES fand ich persönlich besser“, schrieb der Satiriker beispielsweise bei Twitter. Oder: „Mein erster Eindruck von der Krönung: Finde es sogar fast noch pompöser und künstlicher in die Länge gezogen als ein gewöhnliches GNTM-Finale. Das will was heißen.“

Kalkofe scherzt über König Charles III. und GNTM

Wobei, zu einem solchen Fest würde auch Heidi Klum vermutlich nicht nein sagen. Doch nicht nur Charles und Heidi bekamen ihr Fett weg, auch Englands Premierminister Rishi Sunak bekam eine Spitze zu spüren.

„Hab gerade mal in die Krönung reingeschaut (zieht sich sehr!) Premier Rishi Sunak las in der Kirche eine Rede und ich dachte: Wow, jetzt übertreibt er’s aber mit seiner Lobpreisung von Charles – bis ich mitbekam, dass es um Jesus ging!“ Seine Fans jedenfalls feierten Kalkofe für seine Witze. So sammelte der Komiker etliche Likes für seine Späße.