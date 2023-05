RTL zeigt Krönung von König Charles III.: Zuschauer schalten ab – „Unerträglich“

Es ist DAS Ereignis des Jahres: Am 6. Mai 2023 wird König Charles III. in London offiziell gekrönt. Logisch, dass die Krönung an sich und die Geschehnisse drumherum auch von Millionen Menschen in Deutschland verfolgt werden will. Und so karrten gleich mehrere deutsche TV-Sender wie ARD, RTL oder auch Sat.1 Reporterinnen, Reporter, Moderatorinnen und Moderatoren nach London oder in ein Studio, um auch keine Sekunde dieses Jahrhunderttages zu verpassen.

Das jedoch kam nicht bei allen Zuschauern gut an. Während Joko und Klaas, die für Sat.1 gezwungenermaßen die Krönung von König Charles III. begleiteten, massig Jubel und Lob für ihre satirischen Kommentationskünste einheimsten, zeigten sich viele RTL-Zuschauer bei Twitter und Facebook enttäuscht.

RTL-Zuschauer sauer: „Haltet doch mal die Gosche da im Studio!“

„Haltet doch mal die Gosche da im Studio“, schreibt beispielsweise ein User bei Twitter. Ein anderer ergänzt: „Wem die Berichterstattung von RTL, Sat.1, ARD bei der Krönung genauso auf den Keks geht, wie mir … man kann prima auf Sky News wechseln und hat Ruhe.“

Und auch bei Facebook herrscht Frust. „Ich finde es sehr schade, dass nie gesagt wird, wer gerade auf dem Bildschirm erscheint. Man kennt sie ja nicht alle“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin auf der Facebookseite von RTL. Ein anderer fühlte sich dagegen von RTL-Royals-Experte Eduard Prinz von Anhalt gestört, der als ruhiger, aber auch etwas distanzierter Gegenpart von Frauke Ludowig agierte. „Was ist das für ein unangenehmer Typ neben Guido Maria Kretschmer? Der ist ja unerträglich“, schreibt der Zuschauer bei Facebook.

Mehr Nachrichten:

Und ein anderer ergänzt: „Umgeschaltet auf ARD. RTL, eure Werbung ist echt nervig und euer Gequatsche ist kaum zu ertragen. Man möchte Live-Bilder sehen und nicht eure Moderatoren.“ Während ein weiterer Royals-Fan zetert: „RTL, die königlichen Mitglieder betreten Westminster und RTL ist in der Werbepause. Das ist Qualität.“