König Charles III. wieder zurück: Palast reagiert umgehend

Im Leben der Royals scheint aber auch nichts sicher: Erst heißt es, König Charles III. „ginge es schlechter als zugegeben“ und jetzt kündigt der Palast sein Comeback an!

Nachdem ein enger Freund der königlichen Familie seine Besorgnis in US-Medien geäußert hatte, verkündete der Palast am Freitagabend (26. April), dass der Monarch seine königlichen Pflichten wieder aufnehmen werde.

König Charles III. kehrt zu seinen Aufgaben zurück

Seit Februar unterzieht sich der britische König einer spezialisierten Krebstherapie und begibt sich dafür einmal wöchentlich in eine Londoner Klinik. Während dieser belastenden Behandlung hatte er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Obwohl er zuletzt am 21. April auf dem Weg zur Kirche gesehen wurde, nahm er in den letzten drei Monaten kaum offizielle Termine wahr, mit Ausnahme eines kurzen Treffens mit Premierminister Rishi Sunak.

Doch nun ist die Pause vorbei: Bereits in der kommenden Woche plant Charles, seine Arbeit wieder aufzunehmen. Dabei ist es wohl kein Zufall, dass er eine Klinik besuchen wird, die auch eine onkologische Abteilung hat. Der Kampf gegen den Krebs bleibt für ihn ein wichtiges Anliegen. Diese Rückkehr zur Arbeit soll jedoch kein Einzelfall bleiben.

Offenbar fühlt sich Charles fit und beabsichtigt, seine königlichen Pflichten wieder vollständig zu übernehmen. In einem weiteren Statement kündigte der Palast bereits den Staatsbesuch des Kaisers und der Kaiserin von Japan Ende Juni 2024 an.

Die Ankündigung der Termine deutet darauf hin, dass die britische Königsfamilie aus früheren Erfahrungen gelernt hat. Im Gegensatz zu früheren Situationen, wie bei Prinzessin Kate, als auf besorgniserregende Gerüchte über ihren Gesundheitszustand zunächst keine Reaktion erfolgte, reagierte der Palast dieses Mal umgehend.