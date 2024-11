Kate Middleton: Palast macht es offiziell – Fans haben Grund zur Freude

Es war die schönste Nachricht seit Langem für alle Royals-Fans. In einem emotionalen Video bestätigte Kate Middleton vor Kurzem offiziell, dass sie ihre Chemotherapie beendet und den Kampf gegen den Krebs gewonnen hat.

Doch bis heute warten die Fans auf ihre offizielle Rückkehr zu ihren royalen Verpflichtungen. Nun gibt es Neuigkeiten rund um Kate Middleton. Der britische Palast lässt die Bombe am Freitagmittag (8. November) platzen.

Kate Middleton: Es ist offiziell

Lange war es ruhig um die Ehefrau von Prinz William. Dadurch, dass sie sehr krank war, sah und hörte man nichts von der dreifachen Mutter. Doch nun scheint es ihr wieder so gut zugehen, dass sie endlich wieder öffentliche Termine wahrnehmen kann. Das bestätigt der britische Palast offiziell.

+++ Kate Middleton: Weihnachtsfest in der Schwebe – muss sie ohne ihre Familie feiern? +++

Prinzessin Kate nimmt am Samstag (9. November) an der Gedenkveranstaltung zum „Remembrance Sunday“ teil. In der Royal Albert Hall findet ein Gottesdienst statt, bei dem sie dabei sein wird. Es handelt sich um ihren ersten großen Auftritt nach erfolgreichem Abschluss ihrer Chemotherapie.

Ersetzt Kate Middleton nun SIE?

So groß die Vorfreude über Kate Middletons Rückkehr auch ist, gibt es gleichzeitig auch einen kleinen Wermutstropfen für die royale Familie. Die Teilnahme von Königin Camilla an den Remembrance-Veranstaltungen ist noch nicht sicher. Diese hänge von einer medizinischen Beratung ab, die zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird.

+++ Kate Middleton: Prinzessin Charlotte hat einen Traum – und Kates Krebserkrankung könnte der Grund sein +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Wer aber sicher an Kate Middletons Seite stehen werden, sind ihr Ehemann Prinz William und König Charles III. Ebenfalls bei den Veranstaltungen dabei sind Edward und Sophie, der Herzog und die Herzogin von Edinburgh sowie Prinzessin Anne.