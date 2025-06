Jetzt ist es offiziell! Starttermin für „Princess Charming“ steht fest

Sei es die „Bachelors“, „Are You The One?“ oder „Make Love, Fake Love“ – in all diesen RTL-Datingformaten suchen die Teilnehmer nach der großen Liebe. Auch „Princess Charming“ ist da keine Ausnahme, nur dass hier die Frau keine heterosexuelle, sondern eine gleichgeschlechtliche Beziehung sucht.

„Princess Charming“ bewies erstmals im Jahr 2021, dass Liebe in vielen Formen und Facetten gefeiert werden darf. Deshalb ist die Vorfreude auf die fünfte Staffel auch schon groß. Im Mittelpunkt steht Vanessa Borck, eine 28-jährige Influencerin aus Berlin. Sie sucht die eine aus einer Gruppe aus Single-Damen. Wann? Das hat RTL nun verraten.

„Princess Charming“: Starttermin für neue Staffel bekannt

Hat sich Vanessa Borck wirklich verliebt und ist sie inzwischen vielleicht sogar schon wieder glücklich vergeben? Schon bald sollen Fans von „Princess Charming“ eine Antwort auf diese Frage bekommen und die neue Princess auf ihrem Dating-Weg begleiten. Denn wie RTL nun verriet, wird die erste Folge der 5. Staffel am 24. Juli 2025 auf RTL+ ausgestrahlt.

Im Anschluss daran sollen die neuen Folgen wöchentlich donnerstags erscheinen, sodass Fans bis zum Finale jede Woche ein neues Kapitel der Liebesgeschichte erleben können. Auch jetzt können sich Zuschauer sicherlich wieder auf einen Mix aus Dramen, Emotionen und Unterhaltung gefasst machen. Die Staffeln zuvor bewiesen das bereits: irre Ex-Konstellationen, Techtelmechtel unter Kandidatinnen und Deep-Talk vom Feinsten.

Verliebt sich Nessi wieder?

Auch Vanessa Borck, die auf Social Media besser als „Nessiontour“ bekannt ist, wünscht sich ein Happy End. Schon einmal glaubte Nessi, die große Liebe gefunden zu haben. Von 2016 bis 2024 war sie mit Ina Borck zusammen und das Paar teilte den gemeinsamen Alltag auf Instagram unter dem Namen „coupleontour“. 2021 folgte die Hochzeit und 2024 sollte dank einer Samenspende ein Kind ihr Glück perfekt machen. Doch als Nessi hochschwanger war, traf das Paar ein heftiger Schicksalsschlag: Ina erlitt einen Schlaganfall.

Die Geburt musste Nessi ohne ihre Partnerin durchmachen und Ina lag rund ein Jahr im Krankenhaus. Teile ihres Körpers sind noch heute beeinträchtigt, doch es schien so, als ob die Erkrankung das Paar noch enger zusammenschweißen würde. Dann folgte jedoch die überraschende Trennung. Ina ist inzwischen wieder glücklich vergeben – an einen Mann. Und Nessi würde ihren Beziehungsstatus auch gerne wieder updaten.