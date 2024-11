König Charles III.: Autor enthüllt – Reaktion auf Krebsdiagnose überrascht

Der Gesundheitszustand von König Charles III. erschütterte Anfang des Jahres nicht nur Großbritannien, sondern die ganze Welt. Seither sind alle Augen auf ihn gerichtet. Denn: Die Diagnose kam nur wenige Monate nach seiner Krönung in der Westminster Abbey und weniger als zwei Jahre nach Beginn seiner Regentschaft.

Während der 75-Jährige seitdem seine royalen Aufgaben weiterhin mit Pflichtbewusstsein erfüllt, gibt das Buch „Charles III: New King. New Court. The Inside Story“ des Autors Robert Hardman nun Einblicke in den Umgang des Monarchen mit seiner Erkrankung.

König Charles III.: Experte enthüllt neue Details

Charles III. war dem Buch zufolge nicht überrascht von der Krebsdiagnose – dennoch hatte er schon länger Angst vor der Krankheit. Durch sein langjähriges Engagement für Krebshilfsorganisationen ist er mit den Herausforderungen, die eine solche Diagnose mit sich bringt, vertraut und verfügte bereits vor der Thronbesteigung über ein tieferes Verständnis für die Thematik.

+++König Charles und Königin Camilla: Nach Australien-Reise – Palast bestätigt es+++

Wie Hardman weiter beschreibt, habe der König stoisch auf die Nachricht reagiert. Ein Berater zitierte Charles mit den nüchternen Worten: „Ich mache weiter.“ Der König wolle seine Aufgaben und Pflichten weiterhin wahrnehmen und sehe seine Erkrankung dabei nicht als Hindernis, sondern vielmehr als Ansporn.

König Charles III.: Er tat es bewusst

Die genaue Art des Krebses bleibt jedoch privat, lediglich die Information, dass es sich nicht um Prostatakrebs handelt, wurde veröffentlicht. Im Buch wird auch beleuchtet, warum der König und sein Umfeld beschlossen haben, mit der Diagnose an die Öffentlichkeit zu gehen.

Ein Vertrauter des Königshauses erklärte: „Wir leben in Zeiten, in denen Transparenz wichtig ist. Indem wir die Erkrankung offen kommunizieren, geben wir vielen Menschen, die sich in ähnlichen Situationen befinden, das Gefühl, nicht allein zu sein.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Trotz der Krankheit plant König Charles III. für das kommende Jahr bereits ein volles Programm – seine Ärzte haben ihm dafür grünes Licht gegeben. Erst kürzlich landete er gemeinsam mit Ehefrau Camilla in Australien und Samoa. Kanada soll als nächstes Ziel im Terminkalender der Royals stehen.