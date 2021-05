ARD: „Brisant“-Ikone Mareile Höppner postet Minirock-Foto – Fans fragen sich nur eine Sache

Zuschauern der ARD-Sendung „Brisant“ entgeht so ziemlich gar nichts! Die Moderatorin Mareile Höppner hat auf Instagram ein sexy Foto aus ihrer Garderobe gepostet – und zwar im Minirock.

Bei ihren Fans wirft der Anblick der ARD-Moderatorin nur eine Frage auf.

ARD: Moderatorin Mareile Höppner sorgt mit XXL-Beinen für Aufregung

Im knallrotem Minirock, mit gestylten Haaren und Make-up präsentiert sich „Brisant“-Star Mareile Höppner aktuell auf Instagram.

Mareile Höppner moderiert "Brisant". (Archivbild) Foto: IMAGO / Future Image

Lässig lehnt sie dabei am Schminksessel in der Garderobe. Unter den Post schreibt sie: „Das, was noch wach ist an mir, sagt gute Nacht. Schön war’s.“

Das ist ARD-Star Mareile Höppner:

Sie wurde am 12. Mai 1977 in Hamburg geboren

Mareile Höppner startete ihre TV-Karriere als Reporterin in der Redaktion RTL Nord

Danach wurde sie zur Wettermoderatorin bei Guten Abend RTL

2002 moderierte sie die Sendung selbst

Von 2004 bis 2006 war sie für ProSieben tätig

Seit 2008 ist sie beim ARD-Boulevardmagazin „Brisant“ als Moderatorin tätig

Mareile Höppner hat einen Sohn

Die Fans der 43-Jährigen freuen sich über ihren Gruß. In den Kommentaren zeigen sie ihre Begeisterung über den Look der Moderatorin. Sie kommentieren fleißig mit Flammen- und Herz-Emojis.

Doch ein Detail beherrscht die Diskussion unter dem Post. Fast niemandem scheint entgangen zu sein, wie wahnsinnig lang die Beine von Mareile Höppner auf dem Foto wirken. Eine Followerin schreibt deshalb: „Sind die Beine wirklich so lang? Es sieht komisch aus von den Proportionen.“

ARD-Moderatorin Mareile Höppner postet ein sexy Bild auf Instagram. (Archivbild) Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Unproportional scheinen die anderen Fans die Beine nicht zu finden. Sie zeigen sich überaus begeistert von dem Bild. Sie schreiben:

„Wow was für ein tolles Bild und mega schöne und lange Beine.“

„Hübsche Frau und sexy Beine.“

„Wie wunderschön du einfach bist.“

„Wow und wow und nochmal wow. Wunder wunderschöne Frau“

„Super und tolle Beine!“

Dass die schlanke Moderatorin mit einer Körpergröße von 1,71 m lange Beine hat, ist keine Frage. Doch wie bei jedem Foto kommt es immer auf die Perspektive an. Der Aufnahmewinkel leicht von unten und die gestreckte Pose von Mareile Höppner tragen dazu bei, dass ihre Beine auf dem Foto besonders lang aussehen.

ARD-Moderatorin Mareile Höppner zeigt auf Instagram auch mal gerne ihre lustige Seite. Mit einer Aktion überraschte sie ihre Fans aufs übelste. >>> Mehr dazu hier.

„Brisant“ läuft montags bis freitags um 17.15 Uhr in der ARD.

