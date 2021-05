„First Dates“ (Vox): Als Frau IHN sieht, will sie sofort gehen – „Will nur noch raus hier“

Dieser verkupplungsversuch bei „First Dates“ ging aber mal ordentlich schief! Sich richtig verlieben und zwar egal in welchem Alter, das erhoffen sich die Kandidaten der Vox-Datingshow „First Dates“. Manchmal ist das Ergebnis jedoch nicht so wie erwartet und die Grenze zwischen Gefühlsfeuerwerk und bitterer Enttäuschung erscheint dünn.

Bei „First Dates“-Single Renate war das Date jedoch alles andere als wie erwartet.

„First Dates“ (Vox): Frau sieht ihn und möchte wieder gehen

Renate hat nicht viele Erwartungen an ihren potentiellen Date-Partner bei „First Dates“. Sie möchte einen Teddybär zum Anlehnen, erklärt die 42-Jährige im Gespräch mit Roland Trettl, während sie auf den Unbekannten wartet.

Roland Trettl ist bei „First Dates“ (Vox) der Verkuppler schlechthin. Doch bei einer Kandidatin scheint es diesmal nicht geklappt zu haben. (Archivbild) Foto: picture alliance / Stefan Gregorowius/MG RTL D/dpa | Stefan Gregorowius

Der 41-jährige Marco kommt dieser Vorstellung nahe – doch plötzlich hat Renate ein ganz anderes Problem.

„Der erste Gedanke, als er rein kam, war: 'Ich möchte gehen'“, platzt es vor den Vox-Kameras aus ihr heraus. Harte Worte! Doch was hat die Singlefrau gegen Marco?

„Ich dachte, 'Ich will jetzt nur noch raus hier. Nein, das tust du ihm jetzt nicht an'“. Sie erklärt weiter: „Der sieht so ein bisschen aus, wie ein Ex den ich mal hatte, der ist bestimmt sehr weinerlich und weich.“

„First Dates“ (Vox): „Da ist noch sehr viel Luft nach oben“

Renate bleibt also – aber zieht bereits nach dem ersten Smalltalk ein ernüchterndes Fazit: „Da ist noch sehr viel Luft nach oben.“

Auch der überraschende Zufall, dass die beiden Singles am selben Tag Geburtstag haben, kann das Date nicht retten.

Roland Trettl hat schon so einige Reaktionen der Singles erlebt. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

