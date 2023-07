Andrea Berg: Fan zieht nach Konzert-Besuch eindeutiges Fazit

Sie ist aus der Welt der Schlager nicht mehr wegzudenken und ihr Name ist jedem ein Begriff: Andrea Berg. Seit über dreißig Jahren versorgt sie ihre Fans mit Schlagermusik, die eingängigen Zeilen ihrer bekanntesten Hits wie „Du hast mich 1000 Mal belogen“ oder „Ich liebe das Leben“ kann so gut wie jeder mitsingen. Die Konzerte der 57-Jährigen sind ein riesiges Spektakel und ziehen jedes Mal Tausende Menschen in die Konzerthallen.

Schnell ausverkauft war auch das „Heimspiel Open Air“ Konzert der Schlagersängerin, das am 14. Juli im Kult Open Air Aspach stattfand. Ganz nach dem Motto der Konzertreihe „Viel zu schön, um wahr zu sein“ verzauberte Berg das Publikum mit ihren bekanntesten Songs, spektakulären Bühnenoutfits und einem Überraschungsduett mit Kollegin und Schwiegertochter Vanessa Mai. Anschließend teilte sie ein beeindruckendes Foto der Bühnenperformance auf Instagram und richtete sich an ihre treuen Fans: „Was für ein Gefühl … mit Euch im Regen zu tanzen!“ Doch hat das Konzert den Fans der Sängerin genauso viel Spaß gemacht?

Andrea Berg: Ein Tanz im Regen

Selbst der, auf dem Instagram-Post der Schlagersängerin sichtbare Regen scheint das Open-Air-Konzerterlebnis nicht getrübt zu haben. Die Fans der Sängerin sind sich einig und überschlagen sich in der Kommentarspalte geradezu vor Lob. Eine Followerin schreibt: „Vielen Dank für diesen schönen Abend, trotz Regen. Es war super. Wir werden wieder kommen!“ Eine weitere Konzertbesucherin kann ihre Begeisterung kaum zurückhalten und schreibt: „Mit dir würden wir immer wieder im Regen tanzen, liebe Andrea. Ein unvergessliches Wochenende ist zu Ende, aber es wird uns ewig im Erinnerung bleiben!“

Doch das ist es noch nicht gewesen – die „Heimspiel“-Konzerttour geht weiter! Angekündigt wurden bereits Konzerte am 19., 20. und 21. Juli 2024, ebenfalls auf der Kult Open Air Bühne in Aspach. Wer dabei sein will, muss sich beeilen, auf der Website wird bereits auf eine hohe Nachfrage und einen verzögerten Versand der Karten hingewiesen.

Wer sich so lange nicht mehr gedulden kann und die Powerfrau noch in diesem Jahr auf der Bühne erleben möchte, kann sich jetzt noch schnell Tickets für ihre Open-Air-Tour 2023 sichern. Am 2. August macht Berg in Mörbisch (Österreich) Halt, am 26. August folgt das Höxter Weser Open-Air und beendet wird die Tour am 3. September in Koblenz.

Nach diesen Bildern werden Fans den Kauf eines Tickets sicherlich nicht bereuen.