Sie ist einer der allergrößten Stars der deutschen Schlagerszene: Seit über dreißig Jahren bereits steht Andrea Berg auf der Bühne. Die gebürtige Krefelderin feierte mit Songs wie „Du hast mich tausendmal belogen“ oder „Die Gefühle haben Schweigepflicht“ bereits riesige Erfolge. Nun soll mit dem Lied „Unendlich“, das Berg zusammen mit Schwiegertochter Vanessa Mai singt, der nächste große Hit dazukommen.

Am Samstag (8. Juli 2023) traten die beiden mit ihrem neuen Song bei der ARD-„Starnacht am Wörthersee“ auf. Wobei vor allem Andrea Berg auch noch nach der Show für Gesprächsstoff sorgte. Und das auf gleich mehrere Arten. Was war passiert?

Andrea Berg: Erst Starnacht, dann Heimspiel in Aspach

Zunächst einmal hatte Andrea Berg einen so mitreißenden Auftritt hingelegt, dass ihre Schuhe ihr glatt zu unbequem wurden. Und so entledigte sich die Schlager-Königin dieser einfach, drückte sowohl Barbara Schöneberger als auch Hans Sigl einen in die Hand. Und was machte Barbara? Die schnüffelte erst einmal am Bergschen High-Heel. Was sie gerochen hat? Es wird wohl ihr Geheimnis bleiben.

Doch damit nicht genug. Auch Andrea Berg leistete sich einen kleinen – vermutlich aber gewollten – Fauxpas. Sie verplapperte sich nämlich bezugnehmend auf ihre Heimspielkonzerte in Aspach, die am kommenden Wochenende (14. und 15. Juli 2023) stattfinden.

Andrea Berg: „Die werden mich jetzt köpfen“

„Nächstes Wochenende bei uns zu Hause und ich habe schon einige gesehen, die werde ich nächstes Wochenende wiedersehen. Freitag und Samstag. 35.000 Menschen feiern mit uns. Und ich habe eine ganz, ganz schöne Überraschung. Die werden mich jetzt köpfen, dass ich das jetzt verrate, aber mein Püppchen Vanessa wird auch dabei sein. Wir werden ‚Unendlich‘ auf die Bühne bringen. Für euch, wir zwei zusammen. Und ich freu mich schon tierisch drauf“, so Andrea Berg.

„Da will ich auch kommen“, jubelte Barbara Schöneberger euphorisch drauflos. Und wurde natürlich direkt von Andrea Berg eingeladen. „Komm doch“, so ihr Kommentar. Tickets für den Auftritt am Freitag gibt es schließlich noch an den bekannten Vorverkaufsstellen.