Andrea Berg: Liebeserklärung an Ehemann Ulrich – „Vor 20 Jahren das erste Mal begegnet“

Andrea Berg schwebt immer noch auf Wolke sieben! Die 57-Jährige postete jetzt auf ihrem Instagram-Account eine zuckersüße Liebeserklärung an ihren Mann.

Schlager-Queen Andrea Berg lebt ein Leben auf der Überholspur: Erst kürzlich feierte sie ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum und veröffentlichte anlässlich dazu am 29. Juli 2022 das Album „Ich würd’s wieder tun“. In Deutschland und Österreich erreichte sie damit Platz 1 der Charts, in der Schweiz immerhin Platz 2. Es war das zwölfte Nummer-Eins-Album der Musikerin in Folge! Bei ihrem Erfolgsweg immer an ihrer Seite: Sportmanager und Hotelier Ulrich „Uli“ Ferber. Die zwei sind bereits seit 2007 verheiratet.

Andrea Berg glücklich wie eh und je

Und auch nach ungefähr 16 Ehejahren ist Andrea Berg immer noch so glücklich wie am ersten Tag. Ihren „Uli“ lernte sie vier Jahre vor der Eheschließung kennen. Und an diesen Tag scheint sich Andrea Berg wohl noch ganz genau erinnern zu können.

Ihr Mann bekam anlässlich dessen von der Sängerin jetzt rührende Worte gewidmet: „Was für ein Gefühl, viel zu schön, um wahr zu sein. Vor 20 Jahren sind wir uns das erste Mal begegnet, seit dem bist du mein Fels in der Brandung“, schrieb sie in einem Social-Media-Beitrag.

Andrea Berg: Fans feiern die zuckersüße Liebeserklärung an ihren „Uli“

Dazu postete die „Du hast mich tausendmal belogen“-Interpretin ein Bild von sich und ihrem Mann vor einer malerischen Strandkulisse. Die zwei halten sich in den Armen, sie wirft ihm schmachtende Blicke zu – hach, das muss wahre Liebe sein, wenn es nach den Fans geht: „Wie süß kann man sein?“, „Glückwunsch, ihr seht so glücklich aus“ und „Liebe in der Luft. Genießt die Zeit“, heißt es unter anderem. Außerdem zieren zahlreiche Herzchen-Emoticons die Kommentarspalte. Liebe kann so schön sein!