Andrea Berg: Überraschung bei Abschlusskonzert! Plötzlich singt ER mit ihr im Duett

Andrea Berg feiert Abschied – von ihrer Tournee. Nachdem sie ihre große „Mosaik“-Arena-Tour der Corona-Pandemie geschuldet immer wieder verschieben musste, stand sie am Dienstagabend (15. November) in Bremen zum letzten Mal für die Veranstaltungsreihe auf der Bühne. Insgesamt 29 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz hatte Andrea Berg in den letzten Monaten gespielt.

Müde geworden ist sie dabei aber offensichtlich nicht. Als Gastgeberin bringt Arena Berg die Arena zum Kochen und präsentiert neben Kultsongs wie „Die Gefühle haben Schweigepflicht“ auch einige ganz neue Lieder und überrascht ihre Fans plötzlich sogar mit einem Duett der besonderen Art.

Andrea Berg holt ESC-Star zum Konzert in Bremen

Für ihre Fans hat sich die Schlagersängerin eine Bandbreite verschiedener Outfits zurechtgelegt. Von regenbogenfarben kurz auf lila leuchtend lang – Andrea Berg lässt sich bei ihrer Show in Bremen nicht lumpen.

Für ihren Song „Neonlicht“ kommt sie im knappen schwarzen Glitzerdress auf die Bühne und wird emotional. Die Sängerin kündigt an, dass es im nächsten Song um das Vermissen geht. Dass die Liebe am Ende aber ewig währt, besingt Andrea Berg in „You never walk alone“ und sorgt für eine echte Überraschung. Denn während Andrea auf der Bühne steht, wird ihr Musikvideo mit ESC-Gewinner Johnny Logan eingespielt. Mit dem Video im Hintergrund holt sie zumindest virtuell ihren Gesangspartner auch in die Arena und singt mit ihm im Duett.

Andrea Berg unterstützt RTL-Spendenmarathon

Anschließend erzählt sie: „Ich bin sehr stolz und dankbar, dass unser Song der Titelsong für den RTL-Spendenmarathon geworden ist.“ Den Moment nutzt sie, um gleich noch einmal kräftig die Spendentrommel für ihr Kinderhilfsprojekt zu drehen.

Während die Fans in der Arena sich mit dem digitalen Johnny Logan begnügen müssen, sehen die Zuschauer der RTL-Sendung das Schlager-Duo live im TV. Das 24-stündige Format startet am Donnerstag (17. November) um 18.00 Uhr.