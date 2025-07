„Princess Charming“ Nessi vor dem Einzug in die Villa – „So nervös“

Die Kult-Show „Princess Charming“ geht in die fünfte Staffel und die Aufregung ist spürbar. Dieses Mal sucht Influencerin Vanessa Borck aus Berlin, bekannt auf Social Media als „Nessiontour“, unter 18 Kandidatinnen die große Liebe. Seit dem 24. Juli läuft das Dating-Format auf RTL+, das erneut die Vielfalt von Liebe und Beziehungen feiert.

Gedreht wird in Thailand, wo die Singles um Nessis Herz kämpfen. Doch bevor die romantische Reise startete, hatte Nessi selbst mit starken Zweifeln zu kämpfen.

„Princess Charming“ gesteht ihr Ängste

Auf Instagram teilt Nessi nun offen ihre Gedanken zur Datingshow: „Werde ich mich verlieben?“, „Werden sie mich mögen?“, „Werden sie mich doof finden?“ – diese Fragen gingen der 28-Jährigen vor dem Einzug durch den Kopf.

„Ich war so nervös und dann musste ich auch noch meine allererste Kettenvergabe durchführen. Werde ich die passenden Worte finden? Wer bleibt in der Villa und wer muss gehen?“, schrieb sie in einem emotionalen Post auf Instagram. Besonders schwer sei es ihr gefallen, gleich am ersten Abend das Zepter in die Hand zu nehmen: „Mir fiel es super schwer, dass ich das alles an einem Abend entschieden habe…“

Fans stärken „Princess Charming“ den Rücken

Nessis Fans reagieren jedoch voller Mitgefühl. „Du bist ja so herzlich und sympathisch. Kann’s kaum erwarten weiterzuschauen“, kommentiert eine Userin. Ein anderer schreibt: „Die erste Folge und schon wow! Bin mega gespannt, was noch alles kommt.“

Selbst Trash-TV-Kritiker lassen sich von Nessi überzeugen: „Ich mag Trash-TV nicht. Jetzt ratet, wer heute gebannt da saß und sich jetzt ärgert, auf die zweite Folge warten zu müssen.“

Nessi selbst hat bereits einiges hinter sich. Vor vier Jahren entschied sie sich mit ihrer damaligen Partnerin Ina für ein gemeinsames Kind. Doch kurz vor der Geburt erlitt Ina einen Schlaganfall – ein Schicksalsschlag, der ihr Leben veränderte. Im vergangenen Herbst trennten sich die beiden. Nun wagt Nessi bei „Princess Charming“ den Neuanfang und sucht die Liebe.