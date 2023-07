Es war eine Premiere für die ARD am Samstagabend (8. Juli, als Barbara Schöneberger und „Bergdoktor“ Hans Sigl zum ersten Mal live im Ersten mit der „Starnacht am Wörthersee“ auf Sendung gingen. Bislang war das Format nur in den Dritten Programmen der ARD zu sehen. Jetzt reiht sie sich ein in die lange Liste der Schlager-Shows im Ersten.

Und das mit Erfolg. Kein Wunder, immerhin waren viele Prominente am Start. Eine der Anwesenden war Vanessa Mai, für die es in der Show gleich mal eine große Überraschung auf der Bühne gab.

„Starnacht am Wörthersee“: Überraschung für Vanessa Mai

Die Sängerin, die übrigens dank Ehemann Andreas Ferber mit Schlager-Star Andrea Berg verwandt ist, durchlebte eine turbulente Zeit, um an dem Punkt stehen zu können, an dem sie heute ist. In ihrer Doku „Mai Time is now“ zeigte sie sich von ihrer verletzlichen Seite und kam bei ihren Fans gut an.

2022 feierte sie dann ihr großes Comeback bei Giovanni Zarrella und kündigte auch die Rückkehr von „Wolkenfrei“ an. Ihr Neustart ist ihr offensichtlich gelungen und die Begeisterung ihrer Fans für ihr Schlager-Projekt ungebrochen. Das zeigte sich jetzt einmal mehr, als „Bergdoktor“ Hans Sigl der Sängerin auf der Bühne sagte: „Mach mal die Augen zu, bitte“, und ihr dann eine goldene Schallplatte in die Hand drückte.

Vanessa Mai bekommt Goldene Schallplatte

„Wir haben was für dich“, so Sigl, der die Spannung noch einen Moment aufrechterhalten wollte, bevor er Vanessa Mai ihre Auszeichnung überreichte. „Die Goldene Schallplatte für deinen Titel ‘Ich sterb‘ für Dich’!“, löste er dann auf. Die Sängerin war so perplex darüber, dass sie mit den Worten „Ach du Scheiße!“, antwortete.

Einmal kurz durchgeatmet, konnte die Sängerin gerade noch ein „Weißt du, wie viele Streams man dafür braucht? Das ist der Wahnsinn, ich dreh‘ durch“, herausbekommen. Einen Tag später ist Vanessa Mai immer noch im Freudentaumel und schreibt zu einem Foto auf Instagram an ihre Fans gerichtet: „Ihr habt es möglich gemacht“.

Sendung verpasst? Die Wiederholung gibt’s online in der ARD-Mediathek.