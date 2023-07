Die ARD-„Starnacht am Wörthersee“ ist ein echtes Highlight in dem Nobel-Urlaubsgebiet in Österreich. Hier, wo sich sonst Megastars wie Nicole Scherzinger, John Travolta oder Sophia Loren tummeln, versammelten Barbara Schöneberger und „Bergdoktor“ Hans Sigl am Samstagabend die deutschsprachige Schlager-Elite. Ob Andreas Gabalier, Vanessa Mai oder Maite Kelly, sie alle waren gekommen, um vor malerischer See-Kulisse ihre neuesten Hits zum Besten zu geben.

Doch die „Starnacht am Wörthersee“ hatte nicht nur Musik, sondern auch die ein oder andere Anekdote zu bieten. Zum Beispiel Hans Sigl und einen Einsatz der österreichischen Polizei. Was war passiert?

Polizei nimmt Hans Sigl mit

Hans Sigl hatte im Vorfeld einen kleinen Film mit Snowboarderin Anna Gasser gedreht. Vor wunderschöner Kulisse forderte die Spitzensportler den Schauspieler zum Wasserski-Duell. Nun gut, ein wirkliches Duell wurde es nicht. Anna fuhr zwar selber, Hans jedoch schickte einen „Doppelgänger“. Doch kurz nachdem sich die beiden verabschiedet hatten, fuhr plötzlich die österreichische Wasserpolizei ins Bild. „Kommen Sie mal her, bitte“, forderte der Polizist den Schauspieler auf. Was war passiert?

Die Stars der „Starnacht am Wörthersee“:

Andreas Gabalier

Melissa Naschenweng

Maite Kelly

Wolkenfrei

Beatrice Egli

u.v.m.

Ob er was falsch gemacht habe, fragte der 54-Jährige sichtlich eingeschüchtert. Er sei ganz schön schnell auf dem Wasser gewesen, grinste der Polizist und da wurde klar, dass es sich nur um einen kleinen Scherz handelte.

Nahmen die Schutzmänner den Moderator doch sogar auf ihrem Boot mit zurück. Und da konnte Sigl sogar noch einiges lernen. So würden die häufigsten Vergehen auf dem Wörthersee nicht etwa Geschwindigkeitsüberschreitungen sein, sondern Nichtbeachtung der Uferschutzzone und Alkoholverstöße. Auch spannend: Es gebe bestimmte Stellen am See, an denen man vermehrt Pärchen antreffe, die sich dort zum Schmusen treffen würden. Was man bei der „Starnacht am Wörthersee“ nicht alles lernt.