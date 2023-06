Der sympathische ZDF-Star Hans Sigl, bekannt aus der Serie „Der Bergdoktor“, ist für seine herzliche Art und seinen charismatischen Charme bekannt. Doch kaum einer weiß, dass der Weg zur Schauspielerei für den 52-jährigen Tiroler nicht immer rosig war. In einer kürzlichen Ausgabe der ARD-Sendung „Kurzstrecke“ mit Pierre M. Krause erzählte Sigl von seinen frühen Jahren, in denen er mit seiner beruflichen Orientierung kämpfte​.

Wer Hans Sigl heute auf der Bühne oder vor der Kamera sieht, könnte meinen, dass er schon immer gewusst hat, dass die Schauspielerei seine Berufung ist. Doch der Weg dorthin war für den beliebten Schauspieler alles andere als klar. Und so führt Sigl in der Sendung die Zuschauer auf eine Reise in seine Vergangenheit.

ZDF-Star Hans Sigl hat einmal studiert

Zuerst habe der ZDF-Star Jura studiert, wie er im Gespräch mit Pierre M. Krause erzählt. Weil er keine Ahnung hatte, was er studieren sollte, berichtet Sigl.

Also ging er am letzten tag der Frist an die Uni Innsbruck und entschied sich für das Erstbeste. Die Welt des Gesetzes und der Paragraphen schien jedoch nicht seine Welt zu sein. So wechselte er kurzerhand das Studienfach und entschied sich für Lehramt.

„Das war tragisch“, gibt er grinsend zu. Schließlich habe er ja den Eltern schon eröffnet, dass er einmal Anwalt werde. Doch auch Lehramt schien nicht das Richtige zu sein. So kam er zur Schauspielerei – und das bis heute ziemlich erfolgreich. All das erzählt der ZDF-Star in seiner gewohnt humoristischen Art.

Hans Sigl: Durchbruch als Bergdoktor

Die Fans des ZDF-Schauspielers feiern das Video und tun in den Kommentaren ihre Begeisterung kund. „War super. Hab mich weggeschmissen“, schreibt einer von ihnen. „Was soll man noch sagen ? Einfach herrlich ihr zwei“, schreibt ein anderer und eine Dritte meint: „Hab’s mir angeschaut…sehr unterhaltsam und charmant.“

Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten und Unsicherheiten, hat sich der Weg von Sigl als der richtige herausgestellt. Als „Bergdoktor“ in der gleichnamigen ZDF-Serie ist er heute ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen und hat sich eine treue Fan-Basis aufgebaut. Seine Rolle als sympathischer Arzt in den Tiroler Bergen scheint wie für ihn gemacht zu sein.