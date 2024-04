Nino de Angelo kehrt Deutschland den Rücken – „In den nächsten Monaten“

Mit seinem Song „Jenseits von Eden“ landete Schlager-Star Nino de Angelo einen Superhit. Seither ist er eine wahre Größe in der Schlagerbranche und spielt gemeinsam mit Sängern wie Roland Kaiser und Andrea Berg in der ersten Liga mit. Doch im Leben des 60-Jährigen aus Karlsruhe steht eine große Veränderung bevor.

Nino de Angelo zieht einen deutlichen Schlussstrich. Nicht etwa mit seiner musikalischen Karriere, sondern eher mit seinem bisherigen Heimatland Deutschland! Im Interview mit „Schlager.de“ verrät er nun, was er im Hinterhalt plant.

Nino de Angelo geht drastischen Schritt

Anscheinend fühlt sich der 60-Jährige aus Karlsruhe hierzulande nicht mehr so wohl: „Kurz nach der italienischen Grenze ändert sich ja sofort bei mir alles, das ganze Lebensgefühl. Der erste Espresso an der ersten Raststätte macht mich immer glücklich. Also das ist fest eingeplant. In den nächsten Monaten wird das passieren“, verrät er.

Doch mit seinem Umzug sei er ja nicht aus der Welt, betont er: „Wenn mal irgendwas ist, wäre ich von Italien aus zur Not auch mit dem Auto schnell in Deutschland. Dann muss ich nicht gleich in den Flieger steigen. Ich fliege nicht so gern.“

Nino de Angelo: Entflieht er auch der Kälte?

Will Nino de Angelo etwa aus gesundheitlichen Gründen weg aus Deutschland? Gegenüber Schlager.de macht der Schlager-Star nun eine deutliche Ansage: „Wenn es so kalt ist im Winter – in Deutschland oder hier im Allgäu – dann schwächele ich immer ein bisschen. Ich brauche echt schönes Licht und Sonne und wenn das verschneit und trübe ist, dann klappt meine Psyche zusammen, schaltet auf stur. Und dann kränkele ich immer.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Nino de Angelo Open Air – Tourdaten: