Er ist einer der ganz Großen im deutschen Schlager: Roland Kaiser. Seit nunmehr fast einem halben Jahrhundert steht der Mann, der mit Songs wie „Santa Maria“ oder „Ich glaub‘ es geht schon wieder los“ absolute Klassiker schuf, schon auf der Bühne.

Darum will Roland Kaiser gebührend feiern. Und wie geht das besser, als an Orten, an denen der 71-Jährige noch nie spielte. Auf Instagram verrät der Kaiser seine Pläne.

Roland Kaiser geht auf Jubiläums-Tour

„Liebe Freundinnen, liebe Freunde, vor knapp 50 Jahren stand ich zum allerersten Mal auf einer Bühne. Dieses unglaubliche Jubiläum möchte ich im Sommer 2024 mit Euch allen im Rahmen einer ganz besonderen Live-Tournee feiern! Neben ausgewählten Open-Air-Bühnen werde ich zum ersten Mal in meiner Karriere auch in einigen Stadien spielen dürfen – alles unter dem Motto: RK50 | 50 Jahre – 50 Hits! Lasst uns gemeinsam feiern und freut Euch mit mir auf weitere Überraschungen“, schreibt der Schlagerstar auf Instagram.

Ab dem 31. Juli können Tickets für Roland Kaisers Tournee zum 50-jährigen Jubiläum gekauft werden. Unter anderem spielt Roland Kaiser im Kölner Rhein-Energie-Stadion (13. Juli 2024).

Roland Kaiser will 50 Songs pro Konzert spielen

Wer zu den Konzerten möchte, sollte aber Zeit mitbringen, der Kaiser plant nämlich richtig lange Shows. „Ich möchte bei meiner RK50-Jubiläumstournee meinem Publikum pro Show mindestens 50 Songs präsentieren, die jeder kennt und mitsingen kann. Mein Produktions-Team hat sich einige sehr besondere Dinge ausgedacht, mit denen wir in den 2 ½ Stunden Live-Show in den großen Arenen sicher alle Fans überraschen werden“, so Kaiser. Na, da können wir uns ja jetzt schon freuen.

Seine Fans bei Instagram sind jedenfalls schon in heller Vorfreude. „Freue mich schon soooo sehr drauf! Wenn du nach Kamenz kommst, bin ich auf jeden Fall dabei! Aber das wird sicher nicht das einzige deiner Konzerte auf der Tour bleiben“, heißt es da beispielsweise. Oder: „50 Hits. Da hast du ja einiges geplant. Ich freue mich jetzt schon wahnsinnig darauf.“