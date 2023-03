„Aktenzeichen XY“: ZDF-Zuschauer außer sich – „Widerlich“

Sie gehört zu den arriviertesten TV-Shows im deutschen Fernsehen. Bereits seit 1967 zeigt das ZDF „Aktenzeichen XY“. Etliche Verbrechen konnten seitdem mithilfe von Zuschauerhinweisen gelöst werden. Auch an diesem Mittwoch versuchte Moderator Rudi Cerne mit Unterstützung seiner Zuschauer den Ermittlern wieder relevante Hinweise zu liefern.

Unter anderem ging es um den Mordfall an der 19-jährigen Sonja Engelbrecht. Der Fall war bereits vor drei Wochen Thema bei „Aktenzeichen XY“, seitdem gingen Hunderte Hinweise bei der Polizei München ein, so Rudi Cerne. Doch auch der Mordfall an der 15-jährigen Jutta Hoffmann aus dem Jahr 1986 beschäftigt die Ermittler noch immer.

„Aktenzeichen XY“ versucht den Mordfall Jutta Hoffmann zu lösen

Es war ein schöner Tag, Jutta war in ihrem Heimatstädtchen Lindenfels (20 Kilometer südlich von Darmstadt) im Schwimmbad. Doch nach Hause wird die 15-Jährige nicht kommen. Beim Verlassen des Freibades wird das junge Mädchen das letzte Mal lebendig gesehen.

Was danach geschah, war lange unklar. Jutta bleibt spurlos verschwunden. Die Ermittler wenden sich via „Aktenzeichen XY“ an die Öffentlichkeit. Ohne Erfolg. Erst anderthalb Jahre später findet ein Spaziergänger mit seinem Hund die Leiche des Mädchens. Schon damals vermuten die Ermittler ein Sexualverbrechen. Ein erschreckender Fall. Das fanden auch die ZDF-Zuschauer.

„Was widerlich“, schreibt beispielsweise ein Zuschauer bei Twitter. Und eine andere ergänzt: „Als Polizist sowas überbringen, könnte ich nicht. Ich würde vorher schon selber anfangen, zu heulen.“ Und ein dritter Zuschauer schreibt: „Wenn die Polizei vor deiner Tür steht, sich ausweist und sie dich fragen, ob sie erst einmal reinkommen dürfen… Ich würde sofort umkippen.“

„Aktenzeichen XY“: War es ein Serientäter?

Heute ermittelt Hauptkommissarin Tanja Becker vom LKA Hessen in dem Cold-Case. „Wir haben brandneue Erkenntnisse gewonnen“, berichtet die Ermittlerin. Und weiter: „Wir haben Angaben herausgefunden zum Motiv, zum Tathergang und auch zur Täterpersönlichkeit. Und wir haben natürlich noch mal alle Spuren, alle Hinweise, und vor allen Dingen auch alle Zeugenvernehmungen mit unseren Kollegen aus der Cold-Case-Unit Südhessen völlig neu überprüft und letztendlich ist ein erstaunlich klares Bild entstanden und eine ganz neue Spur.“

So sei der Täter Rechtshänder, muss ortskundig gewesen sein. Er sei 1986 circa 25 Jahre alt gewesen und habe blonde Haare und blaue Augen gehabt. Zudem habe er einen hohen Triebdruck gehabt, so die Ermittlerin, was für einen Serientäter spreche. Bleibt nur zu hoffen, dass man ihm mithilfe der Zuschauer auf die Spur kommen kann.