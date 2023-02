ZDF dreht Doku in NRW: Die Verzweiflung ist mit Händen greifbar

Steigende Energiekosten, hohe Mieten, explodierende Inflation – für viele Menschen in Deutschland ist jeder Tag derzeit ein Kampf. Wer dachte, dass es nach dem Ende von Corona endlich wieder bergauf gehen würde, wurde durch Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine schnell wieder auf den Boden der traurigen Realität geholt. Besonders für junge Menschen ist es derzeit schwer, wie eine neue Dokumentation des ZDF zeigt.

„Jung, arm, gefrustet – Generation Dauerkrise“, so der Titel des halbstündigen ZDF-Filmes, der in der Mediathek abrufbar ist, begleitet junge Menschen auf ihrem Weg ins Leben. Mit dabei sind auch zwei Freundinnen aus NRW. Genauer gesagt aus Köln. Ihre Verzweiflung scheint mit Händen greifbar.

ZDF zeigt die Probleme junger Kölnerinnen

Elsa Marlovits und Reena Lappan, so die Namen der Schülerinnen, hatten große Pläne. Nach dem Abitur wollten die jungen Frauen in eine eigene Wohnung ziehen, sich genaue Gedanken darüber machen, wie ihre Zukunft aussehen soll, welchen Beruf sie ergreifen wollen, was ihnen Freude bereiten könnte.

Doch der „Multikrisen-Modus“, wie Elsa ihn treffend titulierte, machte die Pläne der Abiturientinnen zur Nichte. „Es macht mich nervös, würde ich mal so sagen. Ich weiß selber noch gar nicht, was ich nach der Schule machen will. Aber dann ist da dieser Druck, dass ich irgendwas finden muss, was mir gefällt, was natürlich aber auch genug Geld bringt. Das wird mit der Inflation auch mehr. Habe ich überhaupt genug Zeit, mich erst mal auszuprobieren oder muss ich eigentlich direkt schon anfangen, weil das Geld an irgendeiner Stelle nicht reicht?“, ist die 18-Jährige sichtlich verzweifelt.

Es ist ein Gefühl, das viele Menschen umtreibt – besonders aber in einer Großstadt wie Köln noch akuter wird, weil die Mieten teuer und die wenigen freien Wohnungen heiß begehrt sind.

Doch so schnell wird es dazu wohl eh nicht kommen. „Vor ein paar Jahren war es so: Ohja, ich kann endlich ausziehen. Und jetzt, heutzutage ist es so: Ziehe ich überhaupt aus? Lohnt sich das nicht viel mehr, wenn ich zu Hause bleibe?“, ist Reena unsicher. Wie es für sie und ihre Generation weitergeht, das kann auch die ZDF-Doku leider nicht beantworten. Leicht wird es mit Sicherheit nicht.