Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen: Besucher staunen – plötzlich gibt es eine neue Attraktion

Abend für Abend lockt der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen die Massen. Nach dem Einkaufsbummel noch einen Glühwein schlürfen – das ist für viele fast schon eine Selbstverständlichkeit. Doch jetzt gibt es plötzlich eine Überraschung!

Du erinnerst dich vielleicht: Vor einigen Wochen startet der Weihnachtsmarkt am Westfield Centro mit einer kleinen Sensation. Eine spektakuläre Drohnen-Show am Abendhimmel begeisterte die Besucher. Viele zückten sofort die Handys und filmten die spektakulären weihnachtlichen Motive. Denn es hieß, diese Chance komme nicht wieder.

Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen: Drohnen-Show kommt wieder!

Doch ist das Staunen groß. Die Drohnen-Show hoch über dem Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen wird wiederholt! Veranstalter ist diesmal aber nicht das Westfield Centro selbst, sondern die in dem Einkaufszentrum ansässige Kosmetik-Firma Sephora. Diese wird der Show sicherlich ihren Werbe-Stempel aufdrücken, sodass womöglich auch mal bunte Lippenstifte oder dergleichen am Himmel funkeln. Doch spektakulär wird es ganz bestimmt.

Wer die Show miterleben möchte, hat aber nur wenige Gelegenheiten und sollte rechtzeitig auf der Promenade sein. Lediglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag (11. bis 13. Dezember) steigen die Drohnen auf. Die zwölfminütige Show beginnt jeweils um 18.30 Uhr. Da bleibt nur zu hoffen, dass das Wetter mitspielt. Denn bei Sturm zum Beispiel müssen die Fluggeräte am Boden bleiben.

Die jetzigen Shows sind dann aber wohl wirklich die letzten ihrer Art, die der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen in diesem Jahr zu bieten hat. Ob es in den kommenden Jahren eine Wiederholung gibt, ist offen. Wenn „Karls Erlebnisdorf“ erst einmal in Oberhausen seine Pläne für einen Freizeitpark umgesetzt hat (>>> hier die Details), könnte es schwierig werden.