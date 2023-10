Top 10 Weihnachtsmärkte in Deutschland: Hier erlebst du den schönsten Adventsbummel

In wenigen Wochen ist es soweit: Mitte November eröffnen in ganz Deutschland wieder die Weihnachtsmärkte. Inmitten von schönen Lichtern, stimmungsvoller Musik, gebratenen Mandeln, Glühwein und Bratwurst die Adventszeit genießen – was kann es Schöneres geben, um in Weihnachtsstimmung zu kommen?

Doch welche Weihnachtsmärkte sind die schönsten in ganz Deutschland? Das Vergleichsportal „Check24“ hat eine Rangliste erstellt – und die Top 10 Weihnachtsmärkte der Bundesrepublik gekürt.

Die Top 10 Weihnachtsmärkte in Deutschland

Platz 10: Dortmund – 23. November bis 30. Dezember

Dortmund steht zwar nur auf dem zehnten Platz, doch in einer Kategorie überragt die „Weihnachtsstadt“ alle anderen: Hier im Ruhrgebiet steht der – nach Angaben der Stadt Dortmund – größte Weihnachtsbaum der Welt: 45 Meter hoch, 40 Tonnen schwer und geschmückt mit mehr als 48.000 Lichtern.

Der Weihnachtsmarkt in Dortmund. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Platz 9: Rostock – 27. November bis 22. Dezember

Auch an der Ostsee setzt man auf große Bauwerke. Der Rostocker Weihnachtsmarkt lockt mit einer 20 Meter hohen Weihnachtspyramide mit lebensgroßen Krippenfiguren, die es sogar ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft hat. Dazu gibt es ein 40 Meter hohes Riesenrad, von dem man die bunten Buden in der Innenstadt bewundern kann.

Platz 8: München – 27. November bis 24. Dezember

In der bayerischen Hauptstadt gibt es natürlich mehrere Weihnachtsmärkte. Noch vor dem prominenten Christkindlmarkt am Marienplatz rankt „Check24“ jedoch den „Kripperlmarkt“ am Richard-Strauss-Brunnen als DIE Top-Adresse in München.

Platz 7: Nürnberg – 1. Dezember bis 24. Dezember

Christkindlmarkt in München? Nicht zu verwechseln mit dem „Christkindlesmarkt“ in Nürnberg. Der fränkische Traditions-Weihnachtsmarkt ziert nicht nur die Etiketten mehrerer Glühwein-Flaschen, sondern punktet auch mit der Location – die altehrwürdige Frauenkirche überragt den Marktplatz. Und auf die berühmten Nürnberger Lebkuchen will natürlich auch niemand verzichten.

Platz 6: Hamburg – 23. November bis 29. Dezember

Nürnberger Lebkuchen gibt es aber natürlich auch im hohen Norden: Auf dem Rathausplatz in Hamburg findet der Weihnachtsmarkt der Hansestadt statt.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Hamburger Rathausplatz. Foto: IMAGO/Panthermedia

Und noch etwas dürfte den Buden-Fans bekannt vorkommen: Hier „fliegt“ ein Weihnachtsmann täglich über das Marktgelände und erzählt den Besuchern eine Weihnachtsgeschichte – genau wie in Bochum.

Platz 5: Quedlinburg – 2. Dezember bis 17. Dezember

Altstadt-Feeling pur im Harz! Der „Advent in den Höfen“ der UNESCO-Welterbe-Stadt Quedlinburg bietet Weihnachtsstimmung vor jahrtausendealter Fachwerkhaus-Kulisse.

Platz 4: Dresden – 29. November bis 24. Dezember

Weihnachten und Dresden – wer denkt da nicht sofort an den berühmten Dresdner Christstollen? Diesen „Striezel“ und noch vieles mehr kann man in der sächsischen Landeshauptstadt auf dem ältesten Weihnachtsmarkt Deutschlands genießen. Seit über 600 Jahren gibt es dort den – wie hätte er anders heißen können? – „Striezelmarkt“.

Platz 3: Aurich – 27. November bis 30. Dezember

Die erste Station in der Top 3 liegt in Ostfriesland. In Aurich wartet der Weihnachtsmarkt mit dem größten Knusperhaus Deutschlands auf. Die Markthalle der Stadt wurde dafür mit 144 Lebkuchenplatten umhüllt – natürlich keine echten, sondern nur als bedruckte Folie. Also lieber nicht reinbeißen. Leckereien gibt es in den umliegenden Buden genug.

Platz 2: Leipzig – 28. November bis 23. Dezember

Historisches Ambiente, dazu ein Riesenrad, um den Lichterzauber von oben zu bewundern: Das gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Leipzig. Am 4. Adventswochenende findet in der Innenstadt zudem alljährlich die „Große erzgebirgische Bergparade“ statt – mit 450 Uniformierten und 200 Musizierenden.

Platz 1: Erfurt – 28. November bis 22. Dezember

Und wir bleiben in Ostdeutschland: Der schönste Weihnachtsmarkt Deutschlands liegt laut „Check24“ in Erfurt!

Malerische Kulisse: Der Spitzenreiter-Weihnachtsmarkt in Erfurt Foto: IMAGO/Steve Bauerschmidt

Die Landeshauptstadt von Thüringen hat mit dem malerischen Domplatz bereits eine Traumkulisse für ihren Weihnachtsmarkt gefunden – und punktet vor allem mit regionalen Leckereien, deren Zutaten fast ausschließlich aus einem 30-Kilometer-Umkreis stammen.

So – und für welchen Weihnachtsmarkt entscheidest du dich? Reist du quer durchs Land zu den Highlights der Bundesrepublik? Oder bleibst du beim Weihnachtsmarkt deines Vertrauens in deiner Heimat? Du hast die Wahl.