Weihnachtsmarkt-Geheimtipp: Diese unentdeckte Märkte sind in Deutschland am schönsten!

Jeder Weihnachtsmarkt ist genau wie der andere? Falsch gedacht! In ganz Deutschland stehen die verschiedensten Weihnachtsmärkte. Die meisten Menschen zieht es auf die größten Weihnachtsmärkte im Umkreis. Möchtest du der Menschenmasse entfliehen, solltest du es mal mit einem Weihnachtsmarkt-Geheimtipp versuchen. Doch auch unter den geheimen Weihnachtsmärkten gibt es die Favoriten für den Weihnachtsmarktbesuch.

Es gibt einen Haufen an unbekannten, aber besonders schönen Weihnachtsmärkten in Deutschland, die den Weihnachtsmarktbesuch am Adventswochenende Wert sind. Das Reisemagazin „Travelbook“ hat mit einer Umfrage nach dem schönsten, geheimen Weihnachtsmarkt in Deutschland den ultimativen Weihnachtsmarkt-Geheimtipp gefunden. Der Striezelmarkt in Dresden ist zwar der schönste Weihnachtsmarkt Deutschlands, hat es aber nicht in dieses Ranking geschafft. Ein Besuch auf einem der geheimen Weihnachtsmärkte Deutschland bietet sich an, wenn du zur Weihnachtszeit mal einen Trip am Adventswochenende machen möchtest oder sogar Familie im jeweiligen Bundesland hast. Welcher ist also der schönste Weihnachtsmarkt-Geheimtipp?

Platz 5: Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt in Esslingen, Baden-Württemberg

Wieso ist der Weihnachtsmarkt in Esslingen ein Geheimtipp? Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Mit 1455 Stimmen belegt der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Esslingen den fünften Platz der Weihnachtsmarkt-Geheimtipps in ganz Deutschland. Bist du ein Mittelalter-Fan oder möchtest einen eher wenig kommerziellen Weihnachtsmarktbesuch erleben, bist du auf diesem Weihnachtsmarkt in Esslingen genau richtig. Auf diesem Weihnachtsmarkt-Geheimtipp erwarten dich rund 180 Holzhütten, an denen du mittelalterliche Kost und Handwerkskünste erwerben und genießen kannst. Von Waren wie Tüchern, Fellen, Leder, Glasbläserei, Schmiedekunst und Schmuck ist auf dem Weihnachtsmarkt in Esslingen alles mit dabei. Und das ist noch nicht alles!

Rund 500 Programmpunkte sorgen bei deinem Weihnachtsmarktbesuch in Esslingen für die perfekte, mittelalterliche Unterhaltung. Feuerkünstler, die ihre Fackeln durch die Luft wirbeln, sind das Mindeste, was du erwarten kannst. Auf einer Bühne, die mitten zwischen den Holzhütten des Weihnachtsmarkts aufgebaut ist, darfst du weitere spannende Show-Acts erwarten. Eine weitere Besonderheit des Weihnachtsmarkts findest du unter den Speisen: Hast du schonmal einen Hanffladen probiert? Auf dem Weihnachtsmarkt in Esslingen kannst du es tun! Wer sich für typische mittelalterliche Kost begeistert, findet unter Langos, Rehgulasch, Grillfackeln, Stockbrot und Flammkuchen sein Lieblingsessen. Der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Esslingen hat von Ende November bis Weihnachten täglich geöffnet.

Platz 4: Historischer Weihnachtsmarkt in Lübeck, Schleswig-Holstein

Was hat der Geheimtipp-Weihnachtsmarkt in Lübeck zu bieten? Foto: IMAGO/Volker Preußer

In Lübeck gibt es elf verschiedene Weihnachtsmärkte, die dein Adventswochenende bereichern können. Der Weihnachtsmarkt am Lübecker Rathaus ist am bekanntesten, gehört aber nicht zu den Weihnachtsmarkt-Geheimtipps. Mit 1537 Stimmen hat es der historische Weihnachtsmarkt in Lübeck unter die schönsten, unbekannten Märkte in Deutschland geschafft. Planst du einen Weihnachtsmarktbesuch in Lübeck, solltest du neben dem Rathausplatz also auch auf dem Kirchhof von St. Marien vorbeischauen. Hier kannst du nicht nur dem Weihnachtstrubel entfliehen, sondern auch mittelalterliche Genüsse erleben.

Auf dem historischen Weihnachtsmarkt in Lübeck ist das Ambiente unter roten Weihnachtssternen nochmal persönlicher. Passend zum mittelalterlichen Flair wird der Weihnachtsmarkt von Kerzenschein beleuchtet. Du solltest nicht überrascht sein, wenn dir auf deinem Weihnachtsmarktbesuch am Adventswochenende auf einmal jemand im mittelalterlichen Gewand über den Weg läuft. Walk-Acts gehören zum Unterhaltungsprogramm auf dem historischen Weihnachtsmarkt in Lübeck. Neben allerlei Handwerkskunst kannst du an den Holzhütten auch echtes Met probieren.

Platz 3: Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht, Baden-Württemberg

Den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht solltest du nicht verpassen! Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Kaum ein Weihnachtsmarkt in Deutschland hat so eine atemberaubende Kulisse, wie der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht in Baden-Württemberg. Platz drei der Weihnachtsmarkt-Geheimtipps geht mit 1960 Stimmen an den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht im Schwarzwald. Wer im Sommer nicht dazu gekommen ist, im Schwarzwald wandern zu gehen, kann das ganz unbesorgt an einem Adventswochenende nachholen. Denn Achtung: Der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht hat nur freitags, samstags und sonntags geöffnet. In der Ravennaschlucht wirst du unter steilen Hängen unter der meterhohen Brücke der Höllentalbahn einen unvergesslichen Weihnachtsmarktbesuch mit Harry Potter Vibes erleben.

Die bunten Lichter des Weihnachtsmarkts in der Ravennaschlucht ergeben ein Lichtermeer in der weißen Weihnachtswelt. Hinzu kommen die beleuchteten Weihnachtsbäume und Holzhütten, deren LEDs mit erneuerbarer Energie versorgt werden. In den Holzhütten kannst du Handwerkskunst und traditionelle Kulinarik aus dem Schwarzwald erwerben – das Wild kommt direkt von der heimischen Jagd. Für die kleinen Besucher gibt es eine Weihnachtsmarktrallye, außerdem können sie ihren persönlichen Weihnachtswunsch beim Weihnachtspostamt in der Ravennaschlucht einreichen. Für den Zugang zum Weihnachtsmarkt-Geheimtipp in der Ravennaschlucht müssen Besucher je nach Ankunftszeit einen Eintrittspreis zwischen fünf und sieben Euro zahlen, Kinder unter 15 Jahren kommen kostenlos rein.

Platz 2: Soester Weihnachtsmarkt, NRW

Ein Weihnachtsmarkt aus NRW hat es unter die Geheimtipp-Weihnachtsmärkte Deutschlands geschafft. Foto: imago stock&people

Mit 2002 Stimmen ist der Geheimtipp-Weihnachtsmarkt in Soest in die Liste der schönsten unbekannten Märkte in Deutschland gekommen. In der Altstadt hat der Weihnachtsmarkt in Soest jeden Tag von Ende November bis Weihnachten geöffnet. Zwischen illuminierten historischen Fachwerkhäusern findest du rund 100 Holzhütten, an denen du Glühwein, Bratwurst, gebrannte Mandeln und mehr kaufen kannst. Das Highlight des Weihnachtsmarkts in Soest ist der romanische Turm von St. Patrokli, der im Licht der Weihnachtsbeleuchtung erstrahlt.

Besonders für Kinder eignet sich ein Weihnachtsmarktbesuch in Soest – dafür sorgen die vielen Attraktionen. Ein Weihnachtsengel verteilt Süßes, es gibt eine Adventsbäckerei und Kinder können sogar mit dem Weihnachtsmann persönlich telefonieren. Am Nikolaustag schaut der Nikolaus auf dem Weihnachtsmarkt in Soest vorbei und verteilt Stuten an die Kinder. Für die weihnachtliche Stimmung sorgen außerdem Turmbläser, die typische Weihnachtslieder spielen. Auch sehenswert ist die 60 Quadratmeter große Westfälische Krippe des Weihnachtsmarkts in Soest.

Platz 1: Wintermarkt im Museumshafen, Niedersachsen

Der Wintermarkt am Museumshafen in Carolinensiel ist der absolute Weihnachtsmarkt-Geheimtipp in Deutschland. Im Voting hat der Wintermarkt 3796 Stimmen erhalten und ist damit unangefochten an der Spitze dieses Rankings. Du denkst, ein Besuch an der Nordsee lohnt sich nur im Sommer? Dann hast du diesen Weihnachtsmarkt wohl noch nicht gesehen. Der Hafen-Weihnachtsmarkt in Niedersachen hat nicht etwa nur an den Adventswochenenden geöffnet, sondern auch noch nach Weihnachten. In der Weihnachtszeit sind die Öffnungszeiten typischerweise donnerstags bis sonntags, danach hat der Wintermarkt in Carolinensiel nur unregelmäßig geöffnet.

Hast du schonmal einen Weihnachtsbaum mitten im See zwischen Boten und Schiffen schwimmen sehen? Diesen Anblick erhältst du auf dem Weihnachtsmarkt im Museumshafen in Carolinensiel! Mitten auf dem Gewässer des Hafens schwimmt ein beleuchteter Weihnachtsbaum, der jährlich mit einem tonnenschweren Kran hineinbefördert wird. Ein Spektakel, das viele Menschen beim Weihnachtsmarktbesuch live erleben wollen. Auf einer Lichterfahrt mit einem Schiff kannst du eine phänomenale Sicht auf den leuchtenden Wintermarkt gewinnen. Was an der Nordsee auch nicht fehlen darf? Fisch-Spezialitäten, die an den Holzhütten der Harle-Promenade neben Glühwein, gebrannten Mandeln und Bratwurst angeboten werden. Ein unvergesslicher Weihnachtsmarkt-Geheimtipp!

Die unbekanntesten, schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands kennst du jetzt. Ein Weihnachtsmarkt-Geheimtipp ist dir doch zu unspektakulär? Dann solltest du auf einem der größten Weihnachtsmärkte Deutschlands vorbeischauen.