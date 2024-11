Centro-Weihnachtsmarkt: Irre Szenen! Plötzlich zücken alle Besucher ihre Handys

Die Weihnachtsmarkt-Saison ist eingeläutet! Neben Essen eröffnete auch der Centro-Weihnachtsmarkt in Oberhausen am Freitag (15. November) seine Pforten. Und gleich zum Start kam es direkt zu irren Szenen.

Sich bei kalten Temperaturen eingemummelt eine große Tüte gebrannte Mandeln und ein heißes Glas Glühwein gönnen – genau DAS verbinden zahlreiche Menschen mit echtem Weihnachtsmarkt-Feeling. Und die Warterei hat nun ein Ende: Pünktlich zu den kalten Temperaturen feiern die Weihnachtsmärkte deutschlandweit ihre Openings. Am Centro wurde es zur Eröffnung besonders spektakulär. Die Verantwortlichen haben sich etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Centro-Weihnachtsmarkt: Plötzlich wurde es hell am Abend-Himmel

Um Punkt 18 Uhr am Eröffnungstag kam es zu irren Szenen am Centro-Weihnachtsmarkt. Plötzlich holten fast alle Besucher ihre Handys aus der Tasche, filmten in Richtung Himmel. Der Grund: eine kunterbunte Drohnen-Show, die die Organisatoren auf die Beine stellten!

Großes Staunen bei der Drohnen-Show am Centro-Weihnachtsmarkt. Am Ende gab es viel Applaus. Foto: DER WESTEN / Charmaine Fischer

Schon vorab kündigte der Weihnachtsmarkt am Centro das Highlight an (wir berichteten). „Kommt also unbedingt vorbei und lasst euch diese sagenhafte Show nicht entgehen“, hieß es in einem Social-Media-Post. Bei der Drohnen-Show handelt es sich um eine einmalige Sache. Wer sie verpasst hat, wird sie in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr zu Gesicht bekommen.

Centro-Weihnachtsmarkt: Schneemann, Schneeflocken und Co. zu sehen

Der Andrang am Eröffnungstag des Centro-Weihnachtsmarkts war groß. Ob das an der angekündigten Drohnen-Show lag? Die sorgte jedenfalls für reichlich Staunen bei den Besuchern. Fast jeder wollte eine Erinnerung an die leuchtenden, kunterbunten Bilder haben und filmte deswegen mit. Die verschiedenen Lichter sorgten für zahlreiche weihnachtliche Motive am wolkenlosen dunklen Abend-Himmel. Unter anderem waren Schneeflocken, ein Schneemann und ein Weihnachtsmann zu sehen und strahlten über den Weihnachtsmarkt – na, wenn das mal kein Auftakt war!