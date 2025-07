Kurz nach Vermittlung landet Hund wieder in NRW-Tierheim – plötzlich geht alles ganz schnell

Die Mitarbeiter in den Tierheimen in NRW erleben tagtäglich dramatische Geschichten und traurige Schicksale, wenn es um Hund, Katze oder Maus geht. Manchmal gehen die Geschichten gut aus, manchmal allerdings auch nicht.

Immer wieder berichtet das Tierheim Köln-Dellbrück von den schrecklichen Erlebnissen, die die Vierbeiner erleiden müssen. Erst vor kurzer Zeit wendeten die Mitarbeiter sich direkt an andere Tierfreunde – es ging um das schwere Schicksal vieler Katzen (>>DER WESTEN berichtete). Doch nun konnte endlich mal eine schöne Geschichte ein Lächeln auf das Gesicht der Mitarbeiter zaubern – und das, obwohl sie nach ihrer Vermittlung erst wieder im Tierheim landete.

Tierheim in NRW: Hund wurde wieder zurückgebracht

Es ist immer ein schöner Moment, wenn glückliche Vierbeiner mit ihren neuen Familien aus der Tür des Tierheims spazieren. Leider erleben es die Mitarbeiter jedoch immer wieder, dass die Tiere plötzlich wieder zurückgebracht werden. Die Gründe sind vielseitig: Das Tier ist zu teuer, man fühlt sich überfordert oder es hat einfach nicht gepasst.

Auch Hündin Leni wurde aus der Vermittlung wieder zurückgebracht. Und das nur nach wenigen Wochen. „Es tut uns immer so leid, denn die Hunde können ja überhaupt nicht verstehen, wie ihnen geschieht“, schreibt das Tierheim Köln-Dellbrück in einem Facebook-Beitrag.

Es ging ganz schnell für Leni

Doch für die Hündin schien sich das Blatt glücklicherweise noch zu wenden. „Bevor Leni das alles so richtig verarbeiten konnte, hatten sich bereits die nächsten Leute in sie verguckt. Sie nahmen sich viel Zeit, um Leni kennenzulernen und am Mittwoch durften sie sie mit nach Hause nehmen“, freut sich das Tierheim.

Auch die Facebook-User in den Kommentaren freuen sich für die Hündin. „Was für ein schönes Happy End“, kommentiert eine Tierfreundin beispielsweise. „Wie sie schon den ‚Vati‘ anhimmelt“, witzelt eine weitere Nutzerin. Auf dem angefügten Foto von Leni und ihrer neuen Familie guckt sie ihren Besitzer verliebt an. Die User und das Tierheim sind sich einig: Hier bleibt Leni für immer!