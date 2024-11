Größter Weihnachtsmarkt in Deutschland: DIESE Märkte ziehen die meisten Besucher an

Du hast dein Weihnachtsmarkt in deiner Heimatstadt satt und willst mal etwas anderes sehen? Dann stellt sich die Frage, welcher Markt sich für dich wirklich lohnt. Schließlich spricht nichts gegen einen Städtetrip für ein Adventswochenende, doch dazu braucht es auch den passenden Weihnachtsmarkt. Nicht jeder große Weihnachtsmarkt kann in Deutschland mit seinem Angebot punkten. Es gibt aber Weihnachtsmärkte, die an Adventswochenenden besonders stark besucht werden. Welcher ist also der größte Weihnachtsmarkt in Deutschland? Wir beziehen uns dabei auf ein Ranking von „t-online“.

Wer jetzt denkt, die meistbesuchten Weihnachtsmärkte wären logischerweise in den größten Städten Deutschlands zu finden, liegt daneben. Die Hauptstadt hätte es im Ranking der größten Weihnachtsmärkte in Deutschland nur auf Platz zehn geschafft. Spoiler-Alert: Der Striezelmarkt in Dresden gilt vielleicht als einer der schönsten und besten Weihnachtsmärkte Deutschlands, landet im Ranking der größten Märkte aber nur auf Platz sechs. Ein Besuch auf dem Striezelmarkt können wir dir trotzdem ans Herz legen. Welche Weihnachtsmärkte zu den größten in Deutschland gehören, verraten wir dir.

Platz 5: Christkindlesmarkt in Nürnberg

Was macht den Christkindlesmarkt in Nürnberg so beliebt? Foto: IMAGO/Ardan Fuessmann

Der Christkindlesmarkt in Nürnberg ist gemäß seiner 190 Stände zwar der größte Weihnachtsmarkt Bayerns, landet besuchertechnisch aber nur auf Platz fünf in Deutschland. Durchschnittlich hat der Christkindlesmarkt in Nürnberg 2,3 Millionen Besucher im Jahr. Damit ist er zwar lange nicht der meistbesuchte Weihnachtsmarkt im Land, verleiht Nürnberg aber trotzdem den Titel der „Weihnachtsstadt„. Nicht ohne Grund trägt der Christkindlesmarkt seinen besonderen Namen, der auf eine reiche Tradition des Weihnachtsmarkts zurückgeführt wird. Jedes Jahr hat der größte Weihnachtsmarkt Bayerns sein eigenes Christkind, das die Besucher durch die gesamte Weihnachtszeit führt.

Die Eröffnung des Christkindlesmarkts in Nürnberg ist jährlich ein Spektakel, das viele Besucher begeistert. Der vorgetragene Prolog des Christkinds wird sogar live im Fernsehen übertragen. Besonders für Kinder ist der Christkindlesmarkt in Nürnberg ein tolles Erlebnis. In unmittelbarer Nähe zum großen Weihnachtsmarkt befindet sich die Kinderweihnacht, in der Kinder Karussell oder Dampfeisenbahn fahren oder sich in einer Werkstatt ausprobieren können. Im Sternenhaus wird den Kindern vom Christkind persönlich vorgelesen. Das Highlight des Weihnachtszaubers ist für viele Besucher die Pferdekutsche, mit der du durch die Altstadt der Weihnachtsstadt Nürnberg fahren kannst. Aber auch sonst hat der Weihnachtsmarkt viel zu bieten – Lebkuchen und handgemachter Schmuck sind da erst der Anfang. Der Christkindlemarkt hat in Nürnberg im Dezember bis Weihnachten geöffnet.

Platz 4: Weihnachtsmarkt Römerberg in Frankfurt

Was hat der größte Weihnachtsmarkt in Frankfurt zu bieten? Foto: IMAGO/imagebroker

Der größte Weihnachtsmarkt in Frankfurt existiert von der Idee her bereits seit dem 14. Jahrhundert. In einer malerischen Fachwerkkulisse finden sich mehrere große Holzhütten und ein Kinderkarussell. Auf den Frankfurter Weihnachtsmarkt zieht es jährlich 2,5 Millionen Menschen, womit er der viertgrößte Weihnachtsmarkt in Deutschland ist. Mittlerweile erstreckt er sich vom Römerberg bis zum Mainkai. Wer denkt, auf einem Markt mit Hochhäusern im Hintergrund könne kein Weihnachtszauber entstehen, war noch nicht auf diesem Weihnachtsmarkt. Frankfurt ist für seinen Weihnachtszauber nämlich sehr beliebt. Auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt kannst du berühmte Süßigkeiten wie die Bethmännchen, ein Marzipangebäck, Quetschemännchen, kleine Gebäcke aus Zwetschgen, und leckeren Apfelwein probieren.

Echter Weihnachtszauber entsteht auf dem Weihnachtsmarkt am Römerberg in Frankfurt, wenn das Glockenspiel erklingt oder verschiedene Chöre den Weihnachtsbummel begleiten. Mit der historischen Hafenbahn kannst du außerdem eine Weihnachtsfahrt durch Frankfurt unternehmen. Der größte Weihnachtsmarkt in Frankfurt hat von Ende November bis Weihnachten geöffnet. Es gibt aber noch drei kleinere weitere Märkte in Frankfurt, von denen einer besonders bekannt ist: der rosa Weihnachtsmarkt. Dort leuchten rosa Lichter und du kannst klassische Cocktails schlürfen – Weihnachten mal ganz anders.

Platz 3: Christkindlmarkt in München

Warum zieht es die Menschen auf den Christkindlmarkt in München? Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Der Christkindlmarkt in München ist mit ca. 130 Ständen wesentlich kleiner als der Weihnachtsmarkt in Nürnberg, zieht aber doch mehr Menschen an. Mit durchschnittlich drei Millionen Besuchern ist der Christkindlmarkt in München der drittgrößte Weihnachtsmarkt in Deutschland. Er zieht sich vom Marienplatz bis zur Neuhauser Straße – an jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken. An vielen Orten stehen auf dem Münchener Christkindlmarkt Figuren, die die Szenen der Krippenschau bilden. Auch die Beleuchtung ist einzigartigen und vom traditionellen München geprägt: Lichtprojektionen in rot und grün verleihen dem Markt seinen Weihnachtszauber. Der 25 Meter hohe beleuchtete Weihnachtsbaum gilt als Wahrzeichen des Münchener Christkindlmarkts – rund 3.000 LEDs schmücken ihn.

Die Wurzeln des Münchener Christkindlmarkts reichen bis ins 14. Jahrhundert zurück. Traditionen wie das Puppenspieltheater und die Krippenschau haben darum einen besonderen Wert auf dem Markt, doch auch neue Programmpunkte wie Live-Musik von bekannten Musikern oder heimischen Orchestern bereichern den Christkindlmarkt. In einer Bastelwerkstatt könne sich Kinder ausprobieren und als Engel verkleiden. In den Holzhütten können Besucher allerlei hochwertige und handgemachte Geschenkartikel kaufen und typische Speisen und Getränke wie Lebkuchen und Glühwein kosten. Der Münchener Christkindlmarkt hat von Ende November bis Weihnachten täglich geöffnet.

Platz 2: Weihnachtsmarkt in Stuttgart

Der Weihnachtsmarkt in Stuttgart ist der zweitgrößte in ganz Deutschland. Foto: IMAGO/imagebroker

Der Weihnachtsmarkt in Stuttgart ist mit 300 beleuchteten Holzhütten der flächentechnisch größte in unserem Ranking. Allein was seine Weihnachtsdekoration betrifft, ist der Stuttgarter Weihnachtsbesuch mindestens einen Besuch am Adventswochenende Wert. Vier verschiedene Weihnachtsbäume, unzählige Lichterketten und eine zehn Meter hohe Weihnachtspyramide schmücken den größten Weihnachtsmarkt in München. Auch auf dem Dresdener Striezelmarkt gibt es eine Weihnachtspyramide. Die größte begehbare Weihnachtspyramide steht mit 20 Metern in Rostock. Dennoch verschlägt es jährlich bis zu vier Millionen Besucher auf den Weihnachtsmarkt in Stuttgart, was ihn zum zweitgrößten in Deutschland macht.

Der Weihnachtsmarkt in Stuttgart zählt zu den ältesten Weihnachtsmärkten in ganz Europa. Um seinen Ruf zu wahren, hat der Stuttgarter Weihnachtsmarkt einige Highlights für seine Besucher parat. Eine Eisenbahn, eine Dampflok und Live-Konzerte lassen dich den Weihnachtszauber auf diesem Markt spüren. Für Kinder gibt es gleich einen ganzen Märchenwald mit einem Karussell und einer Kinderbäckerei. Auch die lebende Krippe mit drei echten Lämmern, zwei Schafen und einem Esel außerhalb vom Märchenwald kommt bei den Besuchern gut an. Der Markt hat von Ende November bis Weihnachten geöffnet.

Platz 1: Weihnachtsmarkt am Dom in Köln

Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist der größte in Deutschland. Foto: IMAGO/Jochen Tack

Der größte Weihnachtsmarkt in Deutschland ist der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom. Damit hat es ein Weihnachtsmarkt in NRW an die Spitze des Rankings geschafft. Jährlich wird der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom von über vier Millionen Menschen besucht, wovon einige sogar aus den Nachbarländern kommen. Obwohl der Weihnachtsmarkt in Köln nur ca. 150 Stände hat, zieht es die meisten Menschen her. Das liegt vor allem an der weltberühmten Kulisse und an dem, was der Weihnachtsmarkt zu bieten hat. In Köln erwartet dich ein besonderes Weihnachtserlebnis in moderner Fassung – das beginnt schon bei den Waren an den Ständen.

Neben typischer Ware wie Glasbläserei, Holzschnitzkunst oder Keramik kannst du in Köln auch handgemachte Kerzen, personalisierte Airbrush-Artikel und Geschenke aus Upcycling-Materialien kaufen. Und zwar alles unter den Lichternetzen der Domplatte, die dir wie ein Sternenhimmel vorkommen werden. Ein absoluter Klassiker, den du dir beim Besuch auf dem Kölner Weihnachtsmarkt mitnehmen solltest: der Dom-Spekulatius. Für die passende Unterhaltung sorgt eine Showbühne, auf der Kinderchöre und internationale Musiker von Pop über Rock bis zu Gospel auftreten. Außerhalb der Adventswochenenden gibt es ein spezielles Kinderprogramm.

Welcher der größte Weihnachtsmarkt in ganz Deutschland ist, weißt du jetzt. Du möchtest der Menschenmasse an einem Adventswochenende lieber entfliehen und ein kleineres Weihnachtserlebnis auf einem Markt machen? Dann haben wir auch einige Geheimtipps in Deutschland für dich auf Lager.