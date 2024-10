Centro-Oberhausen: Wann kommt Karls Erlebnisdorf? Jetzt herrscht bittere Gewissheit

In Nord- und Ostdeutschland ist diese ganz besondere Art von Freizeitparks seit Jahren eine große Nummer. „Karls Erlebnisdorf“ gibt es zum Beispiel in Warnemünde, in Elstal bei Berlin und in Rövershagen bei Rostock. Seit langer Zeit ist im Gespräch, dass auch in NRW ein erster Standort geplant sei. Konkret am Centro Oberhausen. 2025 wurde als Zielmarke genannt. Doch für alle Fans, die schon ganz ungeduldig warten, herrscht jetzt bittere Gewissheit.

+++ Oberhausen: Feuer-Drama in der Nacht – Retter müssen Türen aufbrechen +++

Das Centro Oberhausen ist längst mehr als ein Einkaufszentrum. Drumherum gibt es unter anderem die Rudolf-Weber-Arena, das Kino, den Gasometer, das „Sea Life“-Aquarium, zahlreiche Gastronomiebetriebe – und natürlich die Promenade, auf der bald wieder der Weihnachtsmarkt lockt. Mit „Karls Erlebnisdorf“ will das heute schon größte Shopping- und Freizeit-Areal Europas weiter wachsen. Aber wann kommt es dazu?

Centro-Oberhausen: Fans von „Karls Erlebnisdorf“ brauchen viel Geduld

Achterbahnen, Schaukeln und Karussell-Attraktionen: Ganz nach dem Motto „Bei Karls wird es nie langweilig“ bieten die Erlebnisdörfer Spaß für die ganze Familie, und das alles im Erdbeer-Style. Für den neuen Standort am Centro Oberhausen war erst das Frühjahr 2025 als Eröffnungstermin angepeilt, zuletzt Mitte 2025. Im Juli gelangte dann durch einen YouTube-Kanal die Information in die Welt, dass Fans sich noch deutlich länger gedulden müssen (>>> hier mehr dazu).

+++ Rudolf-Weber-Arena am Centro Oberhausen: Apache-Fans rasten aus – „Jetzt schon Angst“ +++

Beim Oberhausener Wirtschaftsforum bestätigte Andreas Ulmer, Chef des Westfield Centro Oberhausen, die Befürchtungen jetzt. Den Fans von „Karls Erlebnisdorf“ werden diese News gar nicht schmecken, denn tatsächlich müssen sie etwa ein Jahr länger warten als gedacht. Das Frühjahr 2026 peile man jetzt an, wird Ulmer von der WAZ zitiert. Rund eine Million Besucher werden dann pro Jahr in dem Freizeitpark erwartet – zusätzlich zu den etwa 16 Millionen Menschen, die heute schon zum Centro kommen.

Mehr News:

Wie die WAZ weiter ausführt, bemühen sich „Karls Erlebnisdorf“, das Centro Oberhausen und die Stadtverwaltung aktuell um die nötigen Genehmigungen. Wenn alles glattgeht, wovon die Akteure derzeit ausgehen, könnten 2025 die Bagger anrollen und die Vorfreude auf das erdbeerige Freizeitvergnügen noch einmal steigern.