Centro Oberhausen: Bittere News von Karls Erlebnisdorf – jetzt kommt alles anders

Das Centro Oberhausen gilt inzwischen als das größte Shopping- und Freizeitzentrum in ganz Europa. Kein Wunder, denn auf knapp 120.000 Quadratmetern Verkaufsfläche gibt es neben Fashion-, Beauty- und Schreibwaren-Shops unzählige Restaurants und Möglichkeiten, sich auf dem Kinderspielplatz so ordentlich auszutoben.

Um für noch mehr Abwechslung für Klein und Groß zu sorgen, ist gleich neben dem Centro Oberhausen nun eins von Karls Erlebnisdörfern geplant. Doch aktuell macht eine Nachricht die Runde, die gespannte Fans zunächst enttäuschen wird.

Centro Oberhausen: Besucher müssen sich umstellen

Achterbahnen, Schaukeln und Karussell-Attraktionen – Ganz nach dem Motto „bei Karls wird es nie langweilig“, bietet der Freizeitpark seinen Gästen jede Menge Sensationen im Erdbeer-Style. Während es verteilt in Deutschland schon einige Erlebnisdörfer gibt, darunter Warnemünde, Döbeln und Loburg, kommt jetzt endlich neben dem Centro Oberhausen einer dazu. Inzwischen gibt es sogar erste Hinweise auf ein mögliches Eröffnungsdatum.

Der ein oder andere hatte bereits im Frühjahr 2025 einen Besuch im Erlebnisdorf in Oberhausen ins Auge gefasst, doch wie es scheint, müssen sich Freizeitpark-Liebhaber jetzt doch noch etwas länger gedulden. Aus einem YouTube-Video des Kanals „Ride Review“ entnimmt der „Westfälische Anzeiger“ aus einem versteckten Hinweis die Information, dass die Eröffnung neben dem Centro Oberhausen wohl doch erst für Anfang 2026 geplant sei. Ob da wirklich etwas Wahres dran ist?

„Unser Plan ist es, 2026 in Oberhausen zu eröffnen. Darauf arbeiten wir hin und im Moment gibt es auch nichts, was dagegenspricht“, erklärt der Betreiber gegenüber „Ruhr24“. Wer es kaum erwarten kann, Karls Erlebnisdorf endlich auch neben dem Centro Oberhausen besuchen möchte, muss sich also wohl noch etwas gedulden.

Doch wie heißt es: Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude und so wird der geplanten Eröffnung im Jahr 2026 hoffentlich auch nichts mehr im Wege stehen.