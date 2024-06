Centro Oberhausen: Kunst oder Ärgernis? Autofahrer sind DAVON genervt

Wer mit dem Auto zum Centro Oberhausen fahren will, steht oft an einer der großen Kreuzungen vor dem Einkaufszentrum und wartet. Wenigstens gibt es nach wie vor kostenlose Parkplätze in den Parkhäusern, so müssen sich Autofahrer beim Warten an der Ampel nicht Sorgen machen, keinen Platz mehr zu bekommen oder viel Geld für einen weit entfernten Parkplatz bezahlen zu müssen.

+++ Centro Oberhausen zieht Schlussstrich – Kunden müssen HIERFÜR plötzlich zahlen +++

Allerdings wartet an den Kreuzungen vor dem Centro Oberhausen seit Kurzem ein anderes Ärgernis auf sie. Viele Autofahrer regen sich jetzt darüber auf. Andere finden es nicht so schlimm. Was sagst du dazu?

Centro Oberhausen-Besucher mit Auto von IHNEN genervt

„Wer kann mir sagen, was das für zwei Männer (Clowns) sind, die an der Kreuzung zum Centro rumspazieren und kokett Geld verdienen wollen?“, fragt eine Frau in einer Oberhausener Facebook-Gruppe und löst damit gleich eine heftige Diskussion aus.

Auch interessant: Centro Oberhausen verlost EM-Tickets – so bist du dabei

Die meisten sind sich einig: Die betteln. Auch an anderen Kreuzungen würden die Oberhausener diesen „Trend“ bemerken. Besonders angenehmen finden sie das allerdings nicht. Zudem sei es sehr gefährlich, so an der Kreuzung hin und her zu laufen, geben sie zu bedenken.

Unser großes EM-Tippspiel startet!

Bei unserem kostenlosen EM-Tippspiel kannst du große Preise abräumen! Die besten Teilnehmer gewinnen einen Beamer, eine Soundbar, eine Reise und vieles mehr. Jetzt HIER klicken und noch schnell anmelden.

Es gibt jedoch auch andere Meinungen zu dem Thema. Erst mal seien es keine Clowns, sondern Charlie Chaplins, sagt eine Nutzerin und die würden nicht betteln, sondern nur ein bisschen Show machen. Auch andere stören sich nicht an den Pantomimen und geben ihnen sogar gerne Geld.

Stadt Oberhausen reagiert

Wir haben mal bei der Stadt nachgefragt, ob ihr das „Problem“ bekannt ist und ob sie etwas dagegen unternehmen will, wie einige Bürger fordern. In Rücksprache mit der Polizei reagiert sie ziemlich gelassen. „Die Stadt Oberhausen wird nur eingreifen, wenn es sich um aggressives Betteln handeln würde.“

Solange es nur bei Rotphasen passiere, sprich so lange alle Autos stehen, sei die Oberhausener Ordnungsbehörde zuständig. Sollte es jedoch zu einem Eingriff in den fahrenden Verkehr kommen und die Pantomimen diesen stören, sei die Polizei gefragt. Die müsse dann auch eingreifen. Bis dahin müssen sich die Besucher des Centro Oberhausen, die mit dem Auto zum Einkaufszentrum fahren, wohl oder übel mit den Darstellern arrangieren.