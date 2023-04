Oberhausen: Heißer Mallorca-Star startet Tour im Pott – doch nicht alle dürfen rein!

Mallorca-Stars sind ja nicht gerade für ihre zurückhaltende Art und ihre gesitteten Konzerte bekannt. Doch vor allem Mia Julia bringt noch einige Extras mit, die ihre Kollegen nicht unbedingt aufzuweisen haben. Sie war mal Erotik-Darstellerin, legte dann zwar ihre Karriere für die Musik auf Eis, doch startete 2020 zusätzlich zu ihrem Partyschlager-Erfolg wieder in ihrer alten Branche durch.

Jetzt plant Mia Julia ihre neue Musik-Tournee unter dem Motto „Schlechte Manieren“. Der Startschuss fällt in Oberhausen. Doch wer bei diesen Konzerten vor der Tür bleiben muss, erfährst du hier.

Oberhausen: DIESE Leute müssen draußen bleiben

Das Auftakt-Konzert in der Turbinenhalle in Oberhausen ist für den 3. November 2023 geplant. Fans von Mia Julia können sich neben ihren bekannten Hits auch auf Songs aus ihrem neuen Album freuen. Doch nicht alle ihre Anhänger können die Partyschlager-Sängerin live erleben, denn einer Personengruppe wird der Eintritt komplett verwehrt. Mallorca-Star Mia Julia höchstpersönlich gibt ihre Konzerte erst ab 18 Jahren frei, wie die „WAZ“ berichtet. Das heißt alle unter 18 müssen leider draußen bleiben.

Was die jugendlichen Fans vielleicht verärgern wird, könnte natürlich bei allen erwachsenen Ticket-Käufern das Interesse an den Konzerten deutlich erhöhen. Denn was die gebürtige Münchnerin für ihre Auftritte geplant hat, hält sie noch geheim.

Mia Julia verspricht eine prickelnde Show

Was die Fans bei der dreistündigen Konzert-Fete in der Turbinenhalle in Oberhausen erwartet, hält Mallorca-Star Mia Julia zwar noch geheim. Aber ihr Statement verspricht einiges: „Ich kann nur so viel sagen: Es wird das ein oder andere Mal ein gewisses Prickeln im Raum zu spüren sein. Der ein oder andere wird erstaunt sein und sagen – das hat sie nicht gemacht?“

Zusätzlich soll es in jeder Tourstadt einen Überraschungsgast geben. Noch mehr über die Partyschlager-Sängerin Mia Julia und ihre Tour liest du bei der „WAZ“.