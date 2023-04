Urlaub auf Mallorca: Unheimliche Beobachtung am Strand! Touristen trauen ihren Augen kaum

So was sieht man nicht alle Tage im Urlaub auf Mallorca. Am Strand von Cala Llombards, in der Gemeinde Santanyí, konnten Sonnenfreunde unverhofft ein Naturschauspiel beobachten. An den Strand hatte sich nämlich ein großes Tier verirrt.

Am Sonntagabend, den 16. April, waren Zeugen sehr überrascht, als sie plötzlich einen riesigen Meeresbewohner so nah an der Küste sichteten. Wie war der dorthin gekommen? Diese Frage beschäftigte sicher einige in ihrem Urlaub auf Mallorca.

Urlaub auf Mallorca: Blauhai am Badestrand entdeckt

Am Sonntagabend hatte es doch tatsächlich einen Blauhai an den beliebten Badestrand der spanischen Insel geführt – mit einer Länge von circa zwei Metern ein beachtliches Meerestier. Gerade einmal 50 Kilometer von der Hauptstadt Palma filmte eine Strandbesucherin den Koloss, wie er sich nach kurzem Ringen zurück ins Meer kämpfte.

Denn eigentlich leben er und seine Artgenossen normalerweise in viel tieferen Gewässern und deshalb auch weit draußen auf dem offenen Meer. Bewegt sich aber doch einmal ein Hai nahe der Küste, dann zeugt das meist von einem kranken Tier, das sich in der Gegend verirrt haben muss.

Erneute Hai-Sichtungen

Zuletzt wurden laut spanischen Medien häufiger Haie an der Inselküste gesichtet. 2017 kam es zu mehreren Sichtungen innerhalb kürzester Zeit an der Südwestküste. Badegäste erschraken bei dem Anblick. Dabei betonen Experten immer wieder, dass dies unnötig sei. Sie sollten lieber den Notruf wählen, damit Spezialisten den verwirrten Tieren helfen können.

In einem Fall von vor sechs Jahren wurde ein anderthalb Meter langer Blauhai aber tatsächlich von der spanischen Küstenwache eingefangen und im Nachgang eingeschläfert. Das sorgte wiederum für Aufschreie unter Tierschützern. (mit dpa)

Das Video kannst du dir auf www.ultimahoras.es ansehen.