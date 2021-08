Oberhausen: Stau droht! Autobahnkreuz wird komplett gesperrt

Oberhausen. Autofahrer in und um Oberhausen brauchen bald besonders starke Nerven.

Dort werden gleich zwei Autobahnkreuze gesperrt. Das bedeutet, dass du bei Oberhausen für mehrere Tage nicht mehr über die A3 fahren kannst.

Oberhausen: Autobahnkreuze gesperrt – A3 komplett dicht

Los geht's am Freitagabend (27. August) um 20 Uhr. Dann sperren Einsatzkräfte die A3 in Fahrtrichtung Köln zwischen den Autobahnkreuzen Oberhausen-West und Kaiserberg voll.

A3 am Kreuz Oberhausen-West: Das Kreuz wird für einige Tage gesperrt. Foto: IMAGO / Jochen Tack

Der Grund dafür sind Bauarbeiten. Die Fahrbahn der A3 soll auf dieser Strecke erneuert werden. Während der Baumaßnahmen schildert die Autobahn GmbH Umleitungen aus. Du erkennst sie an dem roten Punkt.

Das ist die A3:

Die Bundesautobahn 3 verbindet die niederländischen und belgischen Nordseehäfen mit Süd- und Osteuropa

Sie führt quer durch Deutschland: Von Emmerich über das Ruhrgebiet, den Kölner Raum, das Rhein-Main-Gebiet, Franken und Ostbayern führt sie bis zur österreichischen Grenze bei Schärding

Dabei passiert sie interessante Orte, verläuft etwa mitten durch den Zoo Duisburg

Mit 769 Kilometern ist sie nach der A7 die zweilängste Autobahn in Deutschland

Den gewohnten Weg über die A40 bei Oberhausen können Autofahrer wieder ab dem 30. August (Montag) nutzen. Um 5 Uhr in der Früh soll die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Autobahnkreuz der A2 und A3 bei Oberhausen. Foto: IMAGO / Hans Blossey

A40 bei Mülheim gesperrt: Grund war ein spektakulärer Brand

Erst am Montag (23. August) hatten die Einsatzkräfte die A40 bei Mülheim wieder für den Verkehr freigegeben. Dort war die Autobahn am Kreuz Kaiserberg in beide Richtungen für zehn Tage zum wiederholten Mal gesperrt. Grund dafür waren erneut Baumaßnahmen an einer Brücke.

Die hatte vor Monaten durch den Brand eines Tanklasters schweren Schaden genommen. Hier erfährst du alle Einzelheiten >>> (vh)