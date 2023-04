Oberhausen: Massive Rauchwolke über der Stadt ++ Schule in Flammen

Großeinsatz der Feuerwehr Oberhausen am Samstagmittag (1. April). Um 12.21 Uhr meldete eine Zeugin einen Brand in der ehemaligen St. Michael Schule an der Knappenstraße. Dem Lagedienst der Feuerwehr zufolge hatte der Dachstuhl des Gebäudes Feuer gefangen. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen aus, um den Brand zu bekämpfen. Schon bei der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte die massive Rauchwolke über dem Knappenviertel sehen.

Vor Ort angekommen, hatte die Feuerwehr zunächst mit den verschlossenen Toren des Areals. Diese mussten die Einsatzkräfte gewaltsam öffnen, bevor ein Trupp in das Gebäude ausrücken konnte, um die Räumlichkeiten nach Personen zu durchsuchen. Wenig später konnten sie Entwarnung geben. „Nach derzeitigem Stand befindet sich niemand mehr in dem Gebäude“, so der Lagedienst gegenüber DER WESTEN. Doch die Brandbekämpfung sollte sich als schwierig erweisen.

Oberhausen: Schule in Flammen

Denn die Feuerwehr Oberhausen war gezwungen, die Flammen von außen zu bekämpfen. Der Grund: Denn durch die massive Brandausdehnung bestand Einsturzgefahr. Die Einsatzkräfte setzten bei der Brandbekämpfung unter anderem zwei Drehleitern und eine Hubarbeitsbühne ein.

Um sich ein Bild der Lage zu machen, setzte die Feuerwehr Oberhausen am Nachmittag eine Drohne ein. Danach wurde entschieden, das Dach nach und nach abzudecken, um besser an die Brandherde heranzukommen. „Mittlerweile haben wir den Brand unter Kontrolle“, beruhigt der Lagedienst gegen 15 Uhr.

Die St.Michael Schule in Oberhausen stand am Samstag in Flammen. Foto: Justin Brosch

Polizei Oberhausen ermittelt nach Brand

Wie das Feuer in der ehemaligen katholischen Hauptschule ausbrechen konnte, ist noch unklar. Nach Abschluss der Löscharbeiten gegen 15.30 Uhr konnte die Polizei Oberhausen die Ermittlungen aufnehmen.

Für das leer stehende Gebäude hat die Stadt Oberhausen große Pläne. So soll auf dem Gelände der mehr und mehr verfallenen Hauptschule ein neuer Gebäudekomplex entstehen. Hier sollen neben einer Gesamtschule auch zwei große Sporthallen entstehen, die miteinander verbunden sein sollen. Dafür soll die ehemalige katholische Schule abgerissen werden. Die neue Schule soll laut dem bisherigen Zeitplan zum Schuljahr 2026/2017 an den Start gehen.