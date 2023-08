Oberhausen: Aus auf Schalke! Riesen-Event kehrt mit Mega-Stars zurück

Dieses Jahr findet ein beliebtes Event den Weg zurück nach Oberhausen. Nachdem die Veranstaltung jahrelang auf Schalke durchgeführt wurde, holt sich Oberhausen die größte 90er-Open-Air-Party Deutschlands zurück auf das Freigelände der Rudolf-Weber-Arena.

Wegen des Riesen-Events in Oberhausen musste bereits eine andere 90er-Party, welche am gleichen Tag in Gelsenkirchen stattfinden sollte, auf nächstes Jahr verschoben werden, DER WESTEN berichtete darüber (hier). Alle Informationen zum Event.

Oberhausen: 30 Weltstars aus dem Eurodance-Zeitalter

Das Riesen-Event „Die 90er Live“ findet am Samstag (26. August) auf dem Freigelände der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen statt. Die Veranstalter planen die 90er-Open-Air-Party auf einer Fläche von über 50.000 m² und werden zwei Bühnen bereitstellen, auf denen 30 Stars aus dem Eurodance-Zeitalter ihre größten Hits performen sollen. Für die Moderation sorgen DJ Christian Schall und der ehemalige VIVA-Moderator Mola Adebisi.

„Die Besucher werden am Samstag komplett in die 90er zurückversetzt. Es wird eine große Mainstage geben, auf der die üblichen verdächtigen Künstler auftreten – die wir auch schon auf Schalke oder bei den anderen großen 90er-Veranstaltungen hatten – wie Blümchen, Oli.P, Snap!, Haddaway. Die zweite Bühne wird eine DJ-Bühne sein, bei der sich die “Raver-Szene” wohlfühlen wird“, erklärt Veranstalter Markus Krampe.

Denn der Veranstalter weiß, dass es in den 90ern eine große Fanbase der Raver-Szene gab und deswegen wurden beispielsweise auch die DJs DJ Quicksilver, Aquagen und Mark ’Oh eingeladen.

Oberhausen: Alle Acts im Überblick

Auf der Main Stage treten auf: Blümchen, Oli.P, Culture Beat, Snap!, Alex Christensen – Classical 90s Dance, Captain Hollywood Project, Londonbeat, Haddaway, LayZee aka. Mr. President, Masterboy & Beatrix Delgado, East 17.

Auf der zweiten Bühne performen folgende DJs: Westbam, Charly Lownoise, DJ Quicksilver, DJ Sash!, Da Hool, Niels van Gogh, Tomcraft, Aquagen, Mark ’Oh, Darren Bailie of the Guru Josh Project, Future Breeze, Shaun Baker.

Der Einlass beginnt am 26. August um 12 Uhr und die Party startet um 13 Uhr. Tickets gibt es bereits ab 24,90 Euro.