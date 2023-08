Oberhausen: Pietro Lombardi lockt zu Mega-Event – vor allem SIE können jubeln

Es ist das Event des Jahres in Oberhausen. Pietro Lombardi und weitere deutschlandweit bekannte Künstler werden zu uns ins Ruhrgebiet kommen und für ein Mega-Event sorgen, was es sonst nicht so oft in dieser Größenordnung gibt. Es handelt sich um nichts Geringeres als Deutschlands größte Kinderparty mitten bei uns im Ruhrgebiet.

Aber nicht nur Kinder dürfen sich auf eine riesige Party freuen, sondern auch die Eltern werden bei diesem Musik Line-up auf ihre Kosten kommen. Wir stellen euch das Mega-Event in Oberhausen mit all seinen Aktivitäten vor.

Oberhausen: Special Guest Pietro Lombardi

Unter dem Motto „Katta & seine Freunde“ findet Deutschlands größtes Festival für Kinder in Oberhausen statt. Neben der Musik wird auch ein großes Rahmenprogramm für Groß und Klein geboten. Los geht es am Sonntag (27. August) auf dem Freigelände der Rudolf Weber-Arena. Veranstaltet wird das Kinder-Festival von Schauinsland Reisen und der Markus Krampe Entertainment Group.

Zu den Bühnen-Acts gehören DJ Christian Schall, Frank und seine Freunde, Herr H, Isa Glücklich, Lorenz Büffel, Nilsen und Volker Rosin. Als besonderen Höhepunkt hat das Kinder-Festival einen Auftritt von Sänger und DSDS-Juror Pietro Lombardi geplant. Der „Señorita“- Interpret ist in Oberhausen als Special Guest dabei.

Zu dem Rahmenprogramm gehören neben der Live-Musik zum Beispiel auch ein Fahrradparcours, Hüpfburgen, Fußball, Kinderschminken und ein Spielemobil. Für das leibliche Wohl ist neben Pommes und Bratwurst mit Slush Ice, Zuckerwatte und Popcorn ebenfalls gesorgt. Für den Veranstalter Markus Krempe war das Festival für Kinder ein besonderes Anliegen: „Wir machen immer so viele Events für Erwachsene – da wurde es auch mal Zeit, für die Kleinen etwas Großes auf die Beine zu stellen“, freut sich der Veranstalter.

Tickets für das Festival in Oberhausen kosten 8 Euro für Kinder und 12 Euro für Erwachsene (zzgl. Bearbeitungsgebühren). Tickets sind erhältlich über www.kattas-welt.de.