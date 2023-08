Centro Oberhausen: Endlich! Nagelneuer Store öffnet bald

Das Centro Oberhausen gilt als das Einkaufsparadies im Ruhrgebiet. In dem riesigen Einkaufszentrum kommen Shopping-Liebhaber so richtig auf ihre Kosten. Aber nicht nur das, sondern auch das Essensangebot ist im Food-Court und auf der Centro Promenade sehr beliebt bei den Besuchern.

Es fällt allerdings auf, dass die Mode und Bekleidungsgeschäfte im Centro Oberhausen klar dominieren und in der Überzahl sind. Reine Elektronikgeschäfte sind in dem Einkaufzentrum eher seltener zu finden. Jetzt soll allerdings ein Spezialunternehmen für Technik-Produkte eröffnen, wie die WAZ berichtete.

Centro Oberhausen: Starttermin steht fest

Nach Informationen der WAZ bekommen Technik-Fans jetzt eine weitere Einkaufsmöglichkeit. Am Freitag (25. August) eröffnet mit dem Unternehmen Solectric ein neues Geschäft, in dem Kunden die Möglichkeit haben, professionelle Flugdrohnen und Kameras zu kaufen. Ab 14 Uhr öffnen sich dann zum ersten Mal die Ladentüren für alle Kunden.

Solectric eröffnet im Centro Oberhausen einen neuen „DJI Authorized Retail Store“. Die Firma stammt aus Ubstadt-Weiher, was sich in Süddeutschland befindet, und hat bereits einen Standort in München. DJI steht dabei für ein großes Technologieunternehmen aus der südchinesischen Stadt Shenzhen. DJI bietet Profi-Fluggeräte, aber auch für Hobbynutzer kompakte Modelle an. Alle Modelle sind mit leicht gebauten Materialien ausgestattet und sollen sich nach Angaben des Herstellers für Strandspaziergänge, Rucksack-Touren und Urlaubsreisen eignen.

Centro Oberhausen: Auch Hasselblad-Store soll eröffnen

Mit dem Einzug von Solectric wird es noch einen zweiten Neuzugang für das Centro Oberhausen geben und auch hierbei handelt es sich eine Premiere. Denn angeschlossen an den DJI-Store wird es im Einkaufszentrum auch den ersten offiziellen Hasselblad-Store in Deutschland geben. Hasselblad soll in einer ergänzenden Funktion zu Solectric fungieren.

Der schwedische Hersteller Hasselblad spezialisiert sich auf Mittelformatkameras. Laut der WAZ arbeitete auch der verstorbene deutsche Stardesigner Karl Lagerfeld mit Kameras dieser Marke. Allgemein soll sich das Angebot von Hasselblad an Freizeitfotografen und Hobbyfilmer richten.