Oberhausen: Flammen-Inferno in der Nacht – Polizei sucht Zeugen

Ein lauter Knall und dann lodernde Flammen – in der Nacht auf Mittwoch (23. August) schreckten Anwohner in Oberhausen auf. Der Krach auf der Straße „Auf der Höchte“ im Stadtteil Osterfeld hatte sie zu nachtschlafender Zeit geweckt.

Dort brannten mehrere Müllcontainer und es entstand eine massive Hitzeentwicklung, die auch geparkte Fahrzeuge bedrohte. Die Polizei Oberhausen sucht nun die Schuldigen.

Oberhausen: Unbekannte setzten Müllcontainer in Brand

Um 3 Uhr morgens krachte es in Oberhausen-Osterfeld gewaltig. „Auf der Höchte“ standen mehrere Müllcontainer in Flammen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass diese mittels einiger Knallkörper angezündet wurden, die in den Müllbehältern explodierten.

Die Flammen bündelten sich und eine Hitze stieg auf, die auch mehrere Fahrzeuge, die am Wegesrand geparkt standen, in Mitleidenschaft zog. Einige wurden beschädigt. Doch ein Anwohner war so geistesgegenwärtig und parkte sein Auto um, um es vor den Flammen zu schützen.

Polizei sucht Zeugen

Während die Feuerwehr die Brände löschte, befragten die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 der Polizei bereits die Anwohner. Mit ersten Hinweisen fahndeten sie nach den möglichen Brandstiftern, allerdings ohne Erfolg.

Darum bittet die Polizei nun öffentlich um Hinweise. Wer in besagter Nacht etwas bemerkt oder verdächtige Personen rund um den Brandort gesehen hat, soll sich umgehend bei der Polizei melden. Sachdienliche Hinweise nimmt diese unter der Telefonnummer 0208 8260 oder per Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.

