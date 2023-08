„Die Ärzte“ in Oberhausen: Ticket-Frust bei Fans – „Was ein Witz“

Der Jubel bei den Fans von „Die Ärzte“ kannte am Sonntag (20. August) keine Grenzen. Aus dem Nichts haute „die beste Band der Welt“ (bei aller Bescheidenheit) an diesem Tag heraus, dass es rund eine Woche später auf Tour gehen sollte.

Schon am Montag (21. August) begann der Vorverkauf für die „Herbst des Lebens“-Tour 2023. Große Freude auch bei den Ärzte-Fans im Ruhrgebiet. Denn der krönende Abschluss der Konzertreihe findet in Oberhausen statt. Doch wer die Location genauer kennt, wusste: Das könnte eng werden mit Tickets. Tatsächlich schauten viele Fans am Montag in die Röhre.

„Die Ärzte“ in Oberhausen: Turbinenhalle statt großer Arena

Sie füllen Stadien und spielen auf Festivals vor zehntausenden Zuschauern. Doch 2023 haben sich „Die Ärzte“ scheinbar bewusst für eine Tour in kleineren Locations entschieden. Für viele Fans ein Traum. In intimeren Hallen können sie ihren Idolen viel näher sein.

Entsprechend groß war der Run auf die Tickets in der Turbinenhalle, die im Vergleich zur unweit entfernt gelegenen Rudolf Weber-Arena Oberhausen nur rund 3.000 statt 13.000 Konzertgästen Plätze bietet. Immerhin setzte die Punkband aus Berlin drei Termine in Oberhausen an.

Die Daten der „Herbst des Lebens“-Tour 2023:

29.08.23 – AT-Wien – Arena Open Air

30.08.23 – AT-Wien – Arena Open Air

01.09.23 – Offenbach – Stadthalle Offenbach

05.09.23 – Potsdam – Waschhaus Open Air

06.09.23 – Potsdam – Waschhaus Open Ai

08.09.23 – Bremen – Pier 2

09.09.23 – Bremen – Pier 2

11.09.23 – Münster – MCC Halle Münsterland

13.09.23 – Berlin – Columbiahalle

14.09.23 – Berlin – Columbiahalle

16.09.23 – Köln – Palladium

17.09.23 – Köln – Palladium

28.09.23 – CH-Zürich – The Hall

29.09.23 – CH-Zürich – The Hall

01.10.23 – Bielefeld – Lokschuppen

02.10.23 – Bielefeld – Lokschuppen

04.10.23 – Hamburg – Edel-Optics-Arena

05.10.23 – Hamburg – Edel-Optics-Arena

07.10.23 – Saarbrücken – Saarlandhalle

09.10.23 – Leipzig – Haus Auensee

10.10.23 – Leipzig – Haus Auensee

12.10.23 – Oberhausen – Turbinenhalle

13.10.23 – Oberhausen – Turbinenhalle

14.10.23 – Oberhausen – Turbinenhalle

Ticket-Frust bei Ärzte-Fans: „Kann doch nicht sein“

Wer eine der begehrten Karten für rund 58 Euro bekommen hatte, konnte froh sein. Denn viele Fans gingen offenbar leer aus. Die Tickets gab es ausschließlich über den Fanshop der Band. Und der für den Ansturm offenbar nicht gerüstet. Viele Fans drückten pausenlos auf den Aktualisierungs-Button – nicht alle mit Erfolg. Denn die Konzerte waren am Montagnachmittag offenbar binnen Sekunden ausverkauft. Darüber klagten viele Menschen unter anderem auf der Facebook-Seite der Turbinenhalle Oberhausen:

„Was ein Witz, nach Sekunden alles ausverkauft!“

„Echt lächerlich“

„Punkt 17 Uhr und nix mehr da? Kann doch nicht sein!“

Manch einer mit langem Atem hatte später offenbar noch Grund zur Freude und konnte sich ein Ticket sichern. Doch einige haben bereits angekündigt, notfalls auf gut Glück ohne Ticket anzureisen.

Von Schwarzmarkt-Karten und dem Ticketkauf über andere Online-Plattformen rät die Punkband allerdings explizit ab, weil das Risiko von Fälschungen zu groß ist.