„Die Ärzte“ kommen nach Oberhausen: Fans rätseln über kryptische Botschaft – „Verarsche“

„Die Ärzte“ haben am Sonntag (20. August) eine echte Bombe platzen lassen. „Die beste Band der Welt“ hat aus heiterem Himmel eine Tour verkündet, die bereits Ende August mit Auftritten in Wien startet. Bis Mitte Oktober reisen „Die Ärzte“ bei ihrer „Herbst des Lebens“-Tour durch Österreich, Schweiz und Deutschland.

Dabei macht die Berliner Punk-Band um Sänger Farin Urlaub auch mehrfach Halt in NRW. Nach Stationen in Münster, Köln und Bielefeld findet das große Finale in der Turbinenhalle Oberhausen statt. Die Fans aus dem Ruhrgebiet können ihr Glück kaum fassen – zumal die Band nicht nur einmal im Pott auftritt.

+++ „Die Ärzte“: TV-Star flippt nach „Elke“-Zoff aus – „Ideologischer Wahnsinn“ +++

Die Ärzte in Oberhausen: „Dachte, das ist Verarsche“

„Ich dachte eben echt, das ist Verarsche aber WTF, die Jungs kommen echt. Hardcore“, rastet ein Ärzte-Fan unter dem Post der Turbinenhalle zum Tourfinale in Oberhausen aus.

Drei Rosen zieren das altbacken-satirisch anmutende Tour-Plakat – für jedes Konzert in Oberhausen eine, könnte man meinen. Denn „Die Ärzte“ werden im Oktober tatsächlich an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf der Turbinenhallen-Bühne stehen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Daten der „Herbst des Lebens“-Tour 2023:

29.08.23 – AT-Wien – Arena Open Air

30.08.23 – AT-Wien – Arena Open Air

01.09.23 – Offenbach – Stadthalle Offenbach

05.09.23 – Potsdam – Waschhaus Open Air

06.09.23 – Potsdam – Waschhaus Open Ai

08.09.23 – Bremen – Pier 2

09.09.23 – Bremen – Pier 2

11.09.23 – Münster – MCC Halle Münsterland

13.09.23 – Berlin – Columbiahalle

14.09.23 – Berlin – Columbiahalle

16.09.23 – Köln – Palladium

17.09.23 – Köln – Palladium

28.09.23 – CH-Zürich – The Hall

29.09.23 – CH-Zürich – The Hall

01.10.23 – Bielefeld – Lokschuppen

02.10.23 – Bielefeld – Lokschuppen

04.10.23 – Hamburg – Edel-Optics-Arena

05.10.23 – Hamburg – Edel-Optics-Arena

07.10.23 – Saarbrücken – Saarlandhalle

09.10.23 – Leipzig – Haus Auensee

10.10.23 – Leipzig – Haus Auensee

12.10.23 – Oberhausen – Turbinenhalle

13.10.23 – Oberhausen – Turbinenhalle

14.10.23 – Oberhausen – Turbinenhalle

Ärzte-Fans rätseln über kryptische Botschaft

Der Vorverkauf für die Tour beginnt bereits am Montag (21. August) und das ausschließlich über den Shop der Band. „Die Ärzte“ bitten ihre Fans darum, ihre Karten auf keiner anderen Plattform wie Viagogo, Ticketbande, Ticketrocket, eBay oder Kleinanzeigen zu kaufen. „Diese Anbieter sind von uns nicht autorisiert und werden von uns nicht mit Karten beliefert. Es kann sich daher nur um Fälschungen oder ungültige Karten handeln, mit denen kein Besuchsrecht zur Veranstaltung erworben wird, man also draußen bleiben muss. Zudem besteht die Gefahr, dass man sein Geld für diese überteuerten Karten dann nicht vom Anbieter/Verkäufer zurückbekommt“, heißt es auf der Webseite der Band deutlich.

Mehr Themen:

Kryptisch hingegen ist der Untertitel zum Tour-Namen. Fans rätseln, was hinter den Worten „diesmal ohne Hunde und Pferde“ stecken könnte. Womöglich handelt es sich um eine Anspielung auf die anrüchige „Claudia“-Trilogie, in der es unter anderem um Sex mit einem Schäferhund und einem Pferd geht. Genaueres werden die Fans wohl erst bei der Tournee erfahren.