Oberhausen: Roland Kaiser bringt Arena zum Beben – Entdeckung im Publikum macht nachdenklich

Der Kaiser gibt sich die Ehre in Oberhausen! Am Donnerstag (22. Mai) hat Schlager-Star Roland Kaiser vor ausverkauftem Haus in der Rudolf Weber-Arena seine größten Hits zum Besten gegeben.

Über mehr als drei Stunden brachte Roland Kaiser mit „Dich zu lieben“, „Ich glaub, es geht schon wieder los“, „Joana“ und Co. die Fans in Wallung. Die sind nach dem Auftritt des 73-Jährigen hin und weg. Ein Blick ins Publikum hinterließ bei einem Fan jedoch Wehmut.

Oberhausen: Roland Kaiser „war mega“

Nach dem Auftritt in Oberhausen gibt es unter den Fans keine zwei Meinungen. Der Kaiser hat geliefert! „Es war mal wieder ein Mega Konzert. So kennt man Roland. Hat wieder alles gegeben“, jubelt ein Fan in der Kommentarspalte der Rudolf Weber-Arena. „Wie immer erste Sahne“, stimmt eine weitere von vielen jubelnd mit ein.

Dabei überzeugte der Schlagersänger sein Publikum nicht nur mit mitreißenden Hits. In einem Moment des Konzerts mussten alle Fans sogar mächtig schlucken (mehr dazu hier >>>). Als ein Fan sich Videoaufnahmen aus der Rudolf Weber-Arena anschaut, stimmte ihn noch ein weiterer Umstand ziemlich nachdenklich.

Roland-Kaiser-Fan will es nicht glauben: „Schade“

Dabei geht es um einen Trend, der auch bei vielen anderen Konzerten zu beobachten ist und mittlerweile vielen Fans gegen den Strich geht: „Schade, dass auch hier der Großteil das Konzert nur durch ein kleines Smartphone-Display verfolgt“, kritisiert der Fan und meint: „Es dämpft nicht nur die Gesamtatmosphäre; man ist auch einfach nicht zu 100 Prozent dabei.“

Das sehen nicht nur viele Fans, sondern auch Künstler so. Zuletzt hat eine Band in der Rudolf Weber-Arena sogar ein Handyverbot durchgesetzt und die Mobiltelefone vor dem Eingang einkassieren lassen. Damit wollte die Band den Fans ein Konzerterlebnis wie früher ermöglichen (hier mehr Infos >>>). Am Freitag (23. Mai) steht Roland Kaiser erneut in Oberhausen auf der Bühne. Vielleicht nehmen es sich einige Fans ja zu Herzen und lassen ihr Handy in der Tasche. Für ein ungefiltertes Konzert-Erlebnis ganz ohne Ablenkung.