Mega-Event in Oberhausen-Arena ausgefallen – jetzt platzt Ticket-Inhaber der Kragen

„Frechheit“ und „maximale Unverschämtheit“! Ticket-Inhaber haben nach dem ausgefallenen „Flash-Festival“ in Oberhausen kein Blatt vor den Mund genommen. Das Event sollte zu Halloween in der Rudolf Weber-Arena stattfinden, wurde allerdings wenige Tage zuvor durch den Festival-Veranstalter (also nicht dir Arena) abgesagt – „aufgrund unerwarteter persönlicher Umstände“, wie es damals hieß.

In einem Schreiben, das DER WESTEN vorliegt, sprach der Veranstalter von einem Nachholtermin am 17. Mai 2025 in der Rudolf Weber-Arena Oberhausen. Doch einen Tag vorher passierte es.

Oberhausen-Arena stellt einiges klar

Nachdem sich einige Fans bei der Oberhausen-Arena gemeldet hatten, um zu erfahren, ob das „Flash Festival“ nun wirklich stattfinde, sahen sich die Verantwortlichen der Arena zu einem öffentlichen Statement gezwungen. Darin teilte man mit, dass das Event nicht am 17. Mai stattfinden werde.

++ Roland Kaiser bringt Arena Oberhausen zum Beben – Entdeckung im Publikum macht nachdenklich ++

Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte eine Sprecherin der Rudolf-Weber-Arena mit, dass der Veranstalter die Info zum Nachholtermin gegenüber Ticket-Inhabern nie korrigiert habe. Um zu vermeiden, dass Gäste an dem Samstag unnötig anreisen, nur um vor verschlossenen Türen zu stehen, habe man das Statement veröffentlicht. Eine weitere Aussage dürfte Ticketanbietern Kopfzerbrechen bereiten.

++ Oberhausenerin soll Lotto-Gewinn abholen – und ist plötzlich 20.000 Euro los ++

Anzeige gegen Veranstalter

So sei der Veranstalter „leider bis heute weder für uns noch für seinen Ticketanbieter oder seine Ticketkäufer erreichbar“. Die Sprecherin der Oberhausener Arena teilte außerdem mit: „Alle Tickets, die über den Arena-eigenen Ticketshop gekauft wurden, sind nach der Absage umgehend erstattet worden.“

Mehr Themen:

Anders ist die Lage offenbar bei Ticket-Besitzern, die nicht über den Ticketshop der Rudolf-Weber-Arena zugeschlagen hätten. Eine Betroffene berichtet gegenüber DER WESTEN, dass ihre frühzeitig reklamierten Tickets bis heute nicht erstattet worden seien. Sie habe bereits eine Anzeige wegen Betrugs gegen den Veranstalter erstattet. Der Fall liege mittlerweile bei der Duisburger Staatsanwaltschaft.

DER WESTEN hat den Veranstalter „Coco Entertainment“ mehrfach angefragt, aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (23. Mai) keine Antwort erhalten.