Kriminelle nutzen Festival-Saison aus – so schützt du deine Tickets vor Betrügern

Jetzt geht die Festival-Saison richtig ab – und wo viele Menschen unterwegs sind, sind leider Kriminelle nicht weit. Im Juli stehen noch richtige Festival-Feuerwerke an, darunter das Deichbrand-Festival bei Cuxhaven, Parookaville in Weeze, das Wacken Open Air in Wacken und San Hejmo in NRW.

Tickets sind heiß begehrt und kosten eine Stange Geld. Eines ist sicher: Beim Ticketkauf kann man nie vorsichtig genug sein. Wichtig ist, bestimmte Tipps zu beherzigen, damit man nicht übers Ohr gehauen – oder sogar um das Ticket betrogen wird. Experten des US-Tickethändlers Ticketmaster erklären, worauf man achten muss.

Kriminelle nutzen Festival-Saison aus

Die beste und sicherste Anlaufstelle ist bei jeder Veranstaltung der offizielle Ticketanbieter. Ist man auf der Suche nach einem bestimmten Lieblingskünstler, sollte man auch auf dessen offiziellen Webseite nachschauen. Dort sind nämlich immer die autorisierten Verkaufsstellen angegeben. Man sollte es auch tunlichst vermeiden, Tickets von Privatpersonen über Social Media oder andere inoffizielle Plattformen zu kaufen, so Ticketmaster.

Wichtig auch: Man sollte keine Tickets kaufen, bevor der offizielle Vorverkauf für eine Tour oder das Festival gestartet ist. Solche Angebote sind nämlich keine gültigen Tickets. Ausnahme: offizielle Vorverkäufe oder Pre-Sales. Vor einem Online-Ticket-Kauf solltest du darauf achten, auf der richtigen URL zu sein. Sei vorsichtig beim Klicken auf Google-Suchergebnisse – manche Seiten sehen offiziellen und bekannten Ticketverkäufern zum Verwechseln ähnlich, sind aber betrügerisch und nicht echt.

So schützt du deine Tickets vor Betrügern

Vorsicht auch mit ausgedruckten Tickets! Betrüger können nämlich Kopien desselben Tickets an mehrere Käufer abgegeben – ohne dass du das weißt! Umso mehr also ein Grund, Tickets bei offiziellen Stellen zu kaufen. Die sind nämlich in der Regel auch mobil verfügbar, haben einen einzigartigen Barcode und sind so fälschungssicher. Kriminelle haben so keinerlei Chance, die Tickets zu klauen oder zu missbrauchen.

Mehr News:

Wer spontan auf der Suche nach Tickets für den Lieblings-Artist ist, kann sich auch oft auf der Pre-Sale-Seite von offiziellen Verkaufsstellen umschauen. Große Ticketanbieter wie Ticketmaster oder aber auch Eventim bieten die Möglichkeit, bereits verkaufte Tickets bei Verhinderung anderweitig an den Mann oder Frau zu bringen. So kann man vielleicht doch noch das eine oder andere Schnäppchen machen – ganz ohne Risiko…