Oberhausen: Mann kracht mit E-Roller in Frau! Mehrere Knochenbrüche

In Oberhausen ereignete sich ein Unfall, in den ein E-Scooter verwickelt war. (Symbolbild)

Oberhausen. In Oberhausen kam es am Mittwoch zu einem Unfall, in den ein E-Scooter-Fahrer und eine Fußgängerin verwickelt waren. Spät abends wurde die Fußgängerin von einem E-Scooter erfasst, als dieser mit voller Wucht in sie reinfuhr.

Die Polizei Oberhausen beschlagnahmte den Scooter und verhörte den Fahrer.

Oberhausen: E-Scooter raste ungebremst auf sie zu

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war der Mann am Mittwochabend gegen 23 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Poststraße unterwegs. Dort überführ der 33-Jährige eine rote Ampel und fuhr ungebremst gegen eine 40-jährige Frau, die gerade über die Straße laufen wollte.

Das ist die Stadt Oberhausen:

der Bereich des heutigen Stadtgebiets Oberhausen gehörte bis Ende des 18. Jahrhunderts zu unterschiedlichen Herrschaften

knapp 211.000 Einwohner, drei Stadtbezirke und 26 Stadtteile

trägt wegen der 1758 in Betrieb genommenen Eisenhütte St. Antony (der ersten im Ruhrgebiet) den Beinamen „Wiege der Ruhrindustrie“

Wahrzeichen unter anderen: das Gasometer, das Centro-Einkaufszentrum und das Schloss

Oberbürgermeister ist Daniel Schranz (CDU)

Die Fußgängerin erlitt dadurch schwere Knochenbrüche und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei nahm den E-Scooter-Fahrer und sein Gefährt in Gewahrsam. Doch was sie dann herausfanden, erklärte alles.

Der 33-Jährige stand unter dem Einfluss von Drogen. Außerdem hatte er keine Fahrerlaubnis für den E-Scooter. Die Ermittler des Verkehrskommissariat werden durch die Sicherstellung des Fahrzeugs nun auch feststellen können, wie schnell der Fahrer in Oberhausen unterwegs war. (mbo)