Oberhausen: Dramatische Szenen im Bus – Frau stirbt

Oberhausen. Tödliche Tragödie am Mittwochmorgen (13. April) in Oberhausen: Eine Frau ist in einem Linienbus so unglücklich gestürzt, dass sie starb.

Der Fahrer des Busses wollte auf der Bottroper Straße in der Nähe des Bahnhofes Oberhausen Osterfeld-Süd von einer Haltestelle aus in den fließenden Verkehr einfahren – dann geschah das Unglück.

Oberhausen: Seniorin stirbt nach Unglück im Bus

Laut Aussagen des Fahrers soll in dem Moment ein Autofahrer noch versucht haben, den Bus zu überholen. Damit es nicht zu einem Crash kommt, führte der Busfahrer eine Vollbremsung durch.

Das ist die Stadt Oberhausen:

Der Bereich des heutigen Stadtgebiets Oberhausen gehörte bis Ende des 18. Jahrhunderts zu unterschiedlichen Herrschaften

Knapp 211.000 Einwohner, drei Stadtbezirke und 26 Stadtteile

Trägt wegen der 1758 in Betrieb genommenen Eisenhütte St. Antony (der ersten im Ruhrgebiet) den Beinamen „Wiege der Ruhrindustrie“

Wahrzeichen unter anderen: der Gasometer, das Centro-Einkaufszentrum und das Schloss

Oberbürgermeister ist Daniel Schranz (CDU)

Hierbei stürzte eine Seniorin (84), die sich mit ihrem Rollator in dem Bus befand. Sie war danach nicht mehr ansprechbar. Die Rettungskräfte versuchten noch die Frau zu reanimieren – vergeblich! Kurze Zeit später starb sie im Krankenhaus.

In Oberhausen ist eine Frau nach einem Sturz im Bus verstorben (Symbolfoto). Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Oberhausen: Polizei ist noch auf der Suche nach Zeugen

Eingesetzten Polizisten sicherten vor Ort die Spuren und befragten Zeugen, um die Geschehnisse rekonstruieren zu können. Die Kräfte wurden im Rahmen der Ermittlungen beziehungsweise der Unfallaufnahme durch ein angefordertes Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Dortmund unterstützt.

Wenn du Hinweise zu der Sache geben kannst, dann melde dich beim Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder via Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

In Oberhausen kam es kürzlich zu einem Unfall an einem Bahnübergang. Dabei sind zwei Autos auf die Gleise gerutscht. Ernsthaft verletzt wurde glücklicherweise aber niemand. Hier mehr dazu. (cf)

