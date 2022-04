Oberhausen: 11-Jährige von Mädchen-Gruppe verprügelt! Selbst als sie am Boden liegt, treten sie weiter

Oberhausen. Eine schreckliche Szene, die sich am Montag (11.04.) in Oberhausen abspielte.

Im Bereich der Haltestelle „Neue Mitte“ ist eine Gruppe Mädchen auf eine Elfjährige losgegangen. Selbst nachdem das Mädchen stürzte, ließ die Gruppe nicht von ihr ab. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls in Oberhausen.

Oberhausen: Mädchen-Gruppe schlägt und tritt auf 11-Jährige ein

Gegen 14.55 Uhr kam es am Platz der Guten Hoffnung in der Nähe des Centros zu der Auseinandersetzung. Wie die Polizei berichtet, haben drei oder vier Mädchen auf die Elfjährige eingeschlagen. Auch als das Mädchen zu Boden stürzte, hörte die Gruppe nicht auf und trat weiter zu.

----------------------

Weitere Meldungen aus Oberhausen:

Centro Oberhausen: Ärger um Bundeswehr-Store! Jetzt greift Einkaufszentrum durch

Oberhausen: Sting-Konzert kurzfristig abgesagt – das steckt dahinter

Abseits der Zechen: Das Ruhrgebiet und seine Schlösser

----------------------

Anschließend sind die Mädchen die Treppen in Richtung der Haltestelle hochgerannt und nahmen einen Bus in Richtung des Oberhausener Hauptbahnhofs, so die Vermutung der Polizei. Eine sofortige Fahndung der Beamten brachte keine Ergebnisse.

Oberhausen: Eine Elfjährige ist von einer Gruppe Mädchen verprügelt worden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / HMB-Media

Oberhausen: Polizei sucht nach Zeugen

Jetzt sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall und der Gruppe machen können.

Beschrieben wurde die Gruppe wie folgt:

Die Haupttäterin ist etwa 14 Jahre alt und 160 Zentimeter groß. Sie hat lange schwarze Haare und trug einen hellblauen Pullover, Jeans und weiße Schuhe.

Die zwei weiteren Täterinnen sind zwischen elf und 15 Jahren alt und haben ebenfalls lange schwarze Haare.

Eine von ihnen hat eine schmale Figur, ist 160 Zentimeter groß und trug eine schwarze Cap, eine schwarze Stoffjacke, Jeans und weiße Schuhe.

Die andere hat eine stabile Figur, ist 165 Zentimeter groß und trug eine schwarze Stoffjacke, Jeans, und weiße Schuhe.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 der Polizei Oberhausen unter Telefonnummer 0208 8260 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.