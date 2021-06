In Oberhausen schlugen in der vergangenen Woche gleich vier Mal Einbrecher zu. (Symbobild)

Oberhausen: Einbrecher unterwegs! In DIESER Gegend schlagen sie am häufigsten zu

Oberhausen. Kriminelle sind in Oberhausen unterwegs!

In Oberhausen schlugen in der vergangenen Woche gleich vier Mal Einbrecher zu. Das teilte die Polizei in ihrem wöchentlich erscheinendem Wohnungseinbruchsradar mit.

Oberhausen: Einbrecher in der Stadt unterwegs!

Von Freitag (4. Juni) bis Donnerstag (10. Juni) wurden vier Einbrüche angezeigt. Bei einem von ihnen blieb es bei einem Versuch. Dabei warnt die Polizei: „Die Täter kommen, anders als man sich das normalerweise vorstellt, auch am hellichten Tag und versuchen ihr Glück an unverschlossenen Türen. Schließen Sie deshalb beim Verlassen der Wohnung die Tür immer ab - auch wenn Sie nur kurz etwas erledigen wollen.“

Dies gilt vor allem auch für die Hauseingangstüren von Mehrfamilienhäusern, die hier tatsächlich im Fokus stehen. Die Polizei erklärt: „Einbrecher wollen in das Treppenhaus, um ganz in Ruhe die Wohnung Ihres Nachbarn aufzubrechen.“

Auf diese Orte haben Diebe in Oberhausen ein Auge geworfen in der vergangenen Woche. Foto: Polizei Oberhausen

Auf der Karte siehst du, an welchen Orten es die Langfinger versucht haben. Vor allem auf den Süden haben sie es abgesehen.

In der Corona-Pandemie ging die durchschnittliche Zahl der Einbrüche zurück, weil viele Menschen zuhause waren und im Homeoffice arbeiteten.

