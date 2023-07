Oberhausen: 90s Open-Air am Centro Beach in Gefahr? „Wenn es die Wetterlage nicht zulässt“

In Oberhausen steigt am Samstagabend (15. Juli) eine große 90s Open-Air-Party am Centro Beach – wenn es das Wetter denn zulässt. Die Prognose für Samstag sieht nicht gerade rosig aus, Sturm und Gewitter sind angesagt.

Findet die 90s Open Air-Party am Centro Beach in Oberhausen dennoch statt? DER WESTEN hat nachgefragt.

Oberhausen: Unwetter bedroht 90s Open Air am Centro Beach

Sturm, Regen, Gewitter – ausgerechnet am Samstagabend soll das Wetter in NRW verrücktspielen. Der Deutsche Wetterdienst kündigt für Samstag „schauerartiger, teils gewittriger Regen“ an. Mancherorts kann es zu Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. Es wird mit Sturmböen von bis 50 und 70 km/h gerechnet. Für Samstag hat der DWD eine amtliche Warnung vor Windböen in Oberhausen ausgegeben – allerdings vorerst nur von 10 bis 18 Uhr.

Ab 16 Uhr soll im Centro Beach die große 90s Open Air starten. Es besteht nun aber die Sorge, dass das Event aufgrund des Unwetters abgesagt werden muss. Bislang gibt es eine solche Absage aber noch nicht.

DAS sagt der Betreiber

DER WESTEN hat beim Westfield Centro Oberhausen nachgefragt. „Grundsätzlich gilt für Veranstaltungen im Centro-Beach als Open Air Stätte, dass wenn es die Wetterlage nicht zulässt einen ungefährdeten Betrieb zu gewährleisten, die Veranstaltungen abgesagt werden. Betreiber und Veranstalter würden sich dann bzgl. eines Alternativtermins zusammensetzen und diesen dann entsprechend kommunizieren“, teilte das Centermanagement des Centro Oberhausen nach Rücksprache mit dem Betreiber des Centro Beach mit.

Es hängt also ganz davon ab, wie sich das Wetter im Laufe des Samstags entwickelt. Der Veranstalter würde aber eine Absage aber wohl so schnell wie möglich kommunizieren. Stand Samstagmittag (12 Uhr) findet das Event statt.