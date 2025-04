Karls Erlebnisdorf am Centro Oberhausen: Nachricht durchgesickert! Besucher haben endlich Klarheit

Das Westfield Centro in Oberhausen ist der Treffpunkt schlechthin. Ob nur mal kurz etwas besorgen, einen ausgiebigen Shopping-Marathon oder etwas Leckeres im Food Court essen – fast jeder kommt in dem Einkaufszentrum auf seine Kosten.

Nun bekommt das beliebte Shoppingcenter bald noch ein weiteres Highlight, das viele Besucher anziehen wird. Oder wird es eher zur Konkurrenz? 2026 soll nämlich Karls Erlebnisdorf in der Nähe vom Centro entstehen…

Centro: Karls Erlebnisdorf eröffnet bald!

Mittlerweile gibt es an vielen Standorten in Deutschland ein Erlebnisdorf. Nach NRW kommt schon bald auch eins, wie Geschäftsführer Robert Dahl gegenüber „wa.de“ offiziell bestätigt. Und nun gibt es auch endlich das heiß ersehnte Datum, an dem der neue Freizeitpark eröffnet werden soll.

„Die Eröffnung ist für den 28. März 2026 geplant. Also pünktlich zu den Osterferien“, erklärt der Karls-Chef freudig. Derzeit steckt das neue Karls Erlebnisdorf mitten in der Planung: „Da wir eine kurze Bauzeit planen, ist eine präzise Vorbereitung das A und O.“

Aktuell plane man, wie auf dem Gelände am Centro in Oberhausen die Baustelle eingerichtet wird. Auch alte, baufällige Gebäude, die derzeit noch auf dem Gelände stehen, sollen in Kürze abgerissen werden. Sobald die Baugenehmigungen vorliegen, sollen auch die hauptsächlichen Bauarbeiten starten. Eine Sache ist aber schon fix! „Natürlich haben wir die Fahrgeschäfte bereits bestellt“, verrät Robert Dahl. Das dürfte viele Freizeitparkfans freuen.

Centro-Besucher werden also demnächst Zeuge davon, wie ein neuer Freizeitpark entsteht. Schon 2024 gab es erste Spekulationen um ein neues Karls Erlebnisdorf in NRW. Das grobe Datum, Frühjahr 2026, wurde da bereits angeteasert. Auch in einer Pressemitteilung im Herbst 2024 wurden weitere Details bekannt. Unter anderem die ersten Attraktionen wie das große „Maisbad“, eine Traktorbahn, eine Erdbeer-Raupenbahn, die fliegende Kaffeetafel und Rutschen.